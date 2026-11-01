КСИР сообщил о подрыве двух танкеров на минах в Ормузском проливе
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Серьёзное происшествие произошло на одном из важнейших нефтяных маршрутов планеты: два танкера подорвались на морских минах при попытке пройти через Ормузский пролив. По утверждению иранских военных, суда двигались по маршруту, который не был согласован с Тегераном. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР).
Инцидент произошёл в южной части пролива. Согласно заявлению военно-морских сил КСИР, оба судна пытались воспользоваться неразрешённым коридором, несмотря на действующие ограничения. После столкновения с минами на танкерах прогремели взрывы, а возникшие пожары привели к серьёзным повреждениям машинных отделений.
«Два танкера-нарушителя подорвались на морских минах, следуя по несанкционированному маршруту в Ормузском проливе», — говорится в сообщении иранской стороны, которое цитирует агентство Fars.
В результате происшествия суда потеряли возможность самостоятельно продолжать движение. Экипажи были вынуждены покинуть танкеры. По информации КСИР, суммарно на борту находилось более 4,5 миллиона баррелей сырой нефти.
При этом иранские военные не раскрыли названия судов и их государственную принадлежность. Подробности о возможных пострадавших также не приводятся.
Ранее иранские военные сообщили о подрыве ещё одного нефтяного супертанкера при проходе через Ормузский пролив. По утверждению КСИР, судно перевозило более двух миллионов баррелей нефти, а после столкновения с морской миной на его борту вспыхнул пожар. Иранская сторона заявила, что танкер пытался воспользоваться не согласованным с Тегераном маршрутом, предварительно отключив системы навигации и отслеживания.