Иран заявил о новом подрыве танкера после нарушения правил прохода через Ормуз
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Ещё один нефтяной танкер подорвался на морской мине в восточной части Ормузского пролива. Судно, по утверждению иранских военных, проигнорировало предупреждения и нарушило установленные правила судоходства. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), заявление которого приводит агентство Fars.
«Сегодня один танкер, нарушивший правила прохода через Ормузский пролив и не принявший во внимание предупреждения (Ирана. — Прим. Life.ru), столкнулся с миной в одной из небезопасных зон в восточной части Ормузского пролива», — говорится в заявлении военно-морских сил КСИР.
Иранская сторона утверждает, что судно направилось через участок пролива, который военные считают опасным для плавания. При этом название танкера, его государственную принадлежность и сведения о возможных пострадавших в сообщении не приводят.
Ранее КСИР заявил о подрыве супертанкера, перевозившего более двух миллионов баррелей нефти, в Ормузском проливе. По версии иранских военных, судно двигалось по маршруту, который власти страны запретили использовать без согласования. В результате столкновения с морской миной на борту начался пожар, после чего танкер остановился в районе входа в пролив.