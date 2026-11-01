Ещё один нефтяной танкер подорвался на морской мине в восточной части Ормузского пролива. Судно, по утверждению иранских военных, проигнорировало предупреждения и нарушило установленные правила судоходства. Об этом сообщил Корпус стражей исламской революции (КСИР), заявление которого приводит агентство Fars.

«Сегодня один танкер, нарушивший правила прохода через Ормузский пролив и не принявший во внимание предупреждения (Ирана. — Прим. Life.ru), столкнулся с миной в одной из небезопасных зон в восточной части Ормузского пролива», — говорится в заявлении военно-морских сил КСИР.

Иранская сторона утверждает, что судно направилось через участок пролива, который военные считают опасным для плавания. При этом название танкера, его государственную принадлежность и сведения о возможных пострадавших в сообщении не приводят.