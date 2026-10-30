Третий танкер за день: Иран сообщил о взрыве судна с 2 млн баррелей нефти в Ормузском проливе

Супертанкер с более чем двумя миллионами баррелей нефти предположительно подорвался на морской мине в Ормузском проливе. По утверждению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), это уже третье судно, на котором за день произошёл взрыв при попытке пройти через маршрут, не согласованный с иранскими властями.

«Супертанкер подорвался на мине на запрещённом маршруте Ормузского пролива», — говорится в сообщении пресс-службы КСИР, которое приводит иранское агентство Tasnim.

По данным иранских военных, после взрыва судно загорелось и остановилось у входа в пролив. Название танкера, его принадлежность и сведения о состоянии экипажа пока не раскрываются.

Ормузский пролив остаётся одним из важнейших путей поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок. После начала вооружённого конфликта США, Израиля и Ирана в феврале 2026 года движение судов через него резко сократилось, что стало одним из факторов роста мировых цен на энергоносители.

Ранее Life.ru сообщал, что 30 октября британский Центр координации морских торговых перевозок UKMTO получил сведения о горящем судне примерно в 46 километрах к северо-востоку от оманского города Хасаб. Одновременно жители иранского побережья сообщали о звуках взрывов. Причина возгорания судна на тот момент оставалась неизвестной.