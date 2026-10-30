Алешки: главное
Новая Госдума
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 30 октября, 19:19

Третий танкер за день: Иран сообщил о взрыве судна с 2 млн баррелей нефти в Ормузском проливе

КСИР сообщил о подрыве супертанкера с 2 млн баррелей нефти в Ормузском проливе

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru

Супертанкер с более чем двумя миллионами баррелей нефти предположительно подорвался на морской мине в Ормузском проливе. По утверждению Корпуса стражей исламской революции (КСИР), это уже третье судно, на котором за день произошёл взрыв при попытке пройти через маршрут, не согласованный с иранскими властями.

«Супертанкер подорвался на мине на запрещённом маршруте Ормузского пролива», — говорится в сообщении пресс-службы КСИР, которое приводит иранское агентство Tasnim.

По данным иранских военных, после взрыва судно загорелось и остановилось у входа в пролив. Название танкера, его принадлежность и сведения о состоянии экипажа пока не раскрываются.

Ормузский пролив остаётся одним из важнейших путей поставок нефти и сжиженного природного газа на мировой рынок. После начала вооружённого конфликта США, Израиля и Ирана в феврале 2026 года движение судов через него резко сократилось, что стало одним из факторов роста мировых цен на энергоносители.

UKMTO сообщил о попадании неизвестного снаряда в танкер в Ормузском проливе
UKMTO сообщил о попадании неизвестного снаряда в танкер в Ормузском проливе

Ранее Life.ru сообщал, что 30 октября британский Центр координации морских торговых перевозок UKMTO получил сведения о горящем судне примерно в 46 километрах к северо-востоку от оманского города Хасаб. Одновременно жители иранского побережья сообщали о звуках взрывов. Причина возгорания судна на тот момент оставалась неизвестной.

Больше новостей о ситуации на Ближнем Востоке, международных конфликтах и безопасности морских перевозок — в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Война на Ближнем Востоке
  • Иран
  • Израиль
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar