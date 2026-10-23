UKMTO сообщил о попадании неизвестного снаряда в танкер в Ормузском проливе

Танкер, проходивший через Ормузский пролив, получил попадание неизвестного снаряда. Несмотря на инцидент, судно смогло продолжить движение к следующему порту. Об этом сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По данным ведомства, происшествие случилось примерно в семи морских милях, или 13 километрах, к северо-востоку от населённого пункта Лимах в Омане. Танкер направлялся из Персидского залива через Ормузский пролив, когда в него попал неустановленный снаряд.

Сообщение об атаке поступило в UKMTO с задержкой. Согласно опубликованному уведомлению, сам инцидент произошёл 22 октября в 17:15 по всемирному времени, а информация о нём появилась позднее. Несмотря на попадание, экипажу удалось сохранить управление судном. Танкер не прервал рейс и продолжил следовать к следующему порту назначения.