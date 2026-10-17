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Опубликовано 17 октября, 11:06

Танкер подвергся обстрелу у берегов Саудовской Аравии, экипаж эвакуировали

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / CeltStudio

Танкер подвергся обстрелу в Персидском заливе неподалёку от побережья Саудовской Аравии. Об инциденте сообщило Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO).

По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило с задержкой. Инцидент произошёл в 68 морских милях (около 126 километров) к северо-востоку от города Аль-Джубайль. Судно поразил неизвестный снаряд.

UKMTO: Неизвестный снаряд поразил танкер в Ормузском проливе
UKMTO: Неизвестный снаряд поразил танкер в Ормузском проливе

Информации о пострадавших нет. Экипаж танкера эвакуировали.

Ранее ВМС КСИР заявили о поражении третьего за последние два дня супертанкера в Ормузском проливе, на судне вспыхнул сильный пожар. Танкер перевозил около 750 тыс. баррелей нефти по несогласованному с Ираном маршруту. В результате танкер, по сообщению корпуса, подорвался на морской мине.

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Андрей Бражников
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