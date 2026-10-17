Танкер подвергся обстрелу у берегов Саудовской Аравии, экипаж эвакуировали

По данным ведомства, сообщение о происшествии поступило с задержкой. Инцидент произошёл в 68 морских милях (около 126 километров) к северо-востоку от города Аль-Джубайль. Судно поразил неизвестный снаряд.

Ранее ВМС КСИР заявили о поражении третьего за последние два дня супертанкера в Ормузском проливе, на судне вспыхнул сильный пожар. Танкер перевозил около 750 тыс. баррелей нефти по несогласованному с Ираном маршруту. В результате танкер, по сообщению корпуса, подорвался на морской мине.