В Ормузском проливе загорелось судно, жители побережья слышали взрывы
UKMTO сообщило о пожаре на судне в Ормузском проливе у берегов Омана
Изображение сгенерировано с помощью ChatGPT (OpenAI) по запросу редакции Life.ru
В Ормузском проливе вновь сообщили о горящем судне. Его заметили примерно в 25 морских милях, или 46 километрах, к северо-востоку от оманского города Хасаб. Информация поступила от стороннего наблюдателя, сообщает британский Центр координации морских торговых перевозок (UKMTO) в предупреждении № 187 от 30 октября.
По данным ведомства, судно направлялось к выходу из пролива, когда на его борту заметили пожар. Причина возгорания пока неизвестна.
Британский центр рекомендовал другим судам соблюдать повышенную осторожность при прохождении этого района и сообщать о любой подозрительной активности. Обстоятельства происшествия выясняют компетентные органы.
На фоне сообщений о пожаре жители иранского побережья Ормузского пролива рассказали о нескольких взрывах. По данным агентства Fars, громкие звуки доносились со стороны моря в районе города Сирик и острова Кешм.
Очевидцы на Кешме также сообщили о ярких вспышках в небе. Некоторые источники предположили, что звуки могли быть связаны с работой средств противовоздушной обороны. По другой предварительной версии, речь могла идти о предупредительных выстрелах по судам, нарушившим установленные Ираном правила прохода через пролив.
Ранее Life.ru рассказывал, что неизвестный снаряд поразил танкер при прохождении Ормузского пролива. Инцидент произошёл 22 октября примерно в 13 километрах от оманского населённого пункта Лимах. Несмотря на попадание, экипаж сохранил управление судном и продолжил движение к следующему порту.