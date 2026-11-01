СПГ-танкер Al Mayeda катарской судоходной компании Nakilat подвергся атаке во время прохождения через Персидский залив. Судно поразили неопознанные объекты вечером 30 октября, однако экипаж не пострадал. Об инциденте сообщила компания Nakilat.

По информации судовладельца, газовоз сохранил управление после удара. Специалисты продолжают оценивать его состояние и возможные повреждения. Загрязнения окружающей среды в результате происшествия не зафиксировано.

На борту Al Mayeda находились 25 моряков, включая шестерых граждан Индии. Все они в безопасности, сообщил министр портов, судоходства и водных путей Индии Сарбананда Соновал.

Представители Nakilat поддерживают постоянную связь с командой судна и координируют действия с региональными органами морской безопасности. Главная задача — обеспечить безопасность экипажа и оценить последствия атаки.

Кто именно атаковал газовоз и какие средства использовались для удара, пока не установлено.

Инцидент произошёл на фоне продолжающихся нападений на торговые суда в районе Персидского залива и Ормузского пролива. В последние недели морские службы неоднократно фиксировали попадания неизвестных снарядов в танкеры.

Ранее Life.ru сообщал о попадании неизвестного снаряда в танкер в Ормузском проливе. Инцидент произошёл 22 октября неподалёку от побережья Омана. Несмотря на удар, экипаж сохранил управление судном и продолжил движение к следующему порту.