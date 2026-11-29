Российским пенсионерам могут предложить дополнительную ежегодную выплату, которая поможет компенсировать постоянное подорожание товаров и услуг. Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов выступил за введение 13-й пенсии и пересмотр действующего механизма индексации выплат. Об этом политик заявил в разговоре с ТАСС.

По мнению парламентария, повышать пенсии необходимо не раз в год, а каждые три месяца, ориентируясь на фактическую потребительскую инфляцию. Он считает, что действующая система не позволяет пожилым людям своевременно компенсировать увеличение повседневных расходов.

«Нужно индексировать пенсии ежеквартально по реальной потребительской инфляции. И нужно выплачивать людям 13-ю пенсию. Дополнительную ежегодную выплату, которая позволит их доходам угнаться за ростом цен», — заявил Миронов.

Политик пояснил, что индексация с учётом инфляции предыдущего года не отражает в полной мере нынешнее подорожание продуктов, товаров и услуг. В результате покупательная способность пенсионеров снижается, несмотря на формальное повышение выплат.

Поэтому, считает лидер «Справедливой России», государству необходимо пересмотреть подход к поддержке пожилых граждан и сделать увеличение их доходов более чувствительным к реальному изменению стоимости жизни.

«Надо увеличивать реальную поддержку пенсионеров», — подчеркнул Миронов.