Российским пенсионерам старше 70 лет предложили выплачивать к Новому году не менее пяти тысяч рублей, а детям из льготных категорий — вручать подарки за счёт федерального бюджета. С такой инициативой в беседе с ТАСС выступил первый заместитель председателя Комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш (ЛДПР).

Парламентарий обратил внимание на то, что сейчас в России нет единой программы праздничной поддержки пожилых граждан. За новогоднюю прибавку пенсионеры иногда ошибочно принимают январскую пенсию, которую перечисляют досрочно из-за продолжительных каникул. В отдельных регионах также предусмотрены праздничные выплаты ветеранам, блокадникам и детям войны.

«Право на новогоднее чудо не должно зависеть от того, в каком субъекте живёт семья», — подчеркнул Панеш.

По замыслу депутата, пенсионеры старше 70 лет должны получать выплаты независимо от семейного положения. Единую программу новогодних подарков парламентарий предложил распространить на детей из многодетных и малоимущих семей, сирот, несовершеннолетних с инвалидностью и детей участников СВО. Сейчас в одних регионах им вручают сладкие наборы и билеты на ёлки, а в других сокращают списки получателей из-за нехватки средств.

Для финансирования инициативы Панеш предложил пересмотреть расходы на праздничные мероприятия, стенды и приложения, которые используются лишь непродолжительное время. Часть этих средств, по его мнению, целесообразно направить на оказание прямой помощи гражданам.