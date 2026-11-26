Более 13 млн российских пенсионеров досрочно получат выплаты за январь. Деньги перечислят в конце декабря из-за продолжительных новогодних праздников. Об этом сообщила пресс-служба Социального фонда России.

По данным ведомства, около 13,6 млн человек получат январскую пенсию раньше обычного. Речь идёт о гражданах, которым выплаты поступают на банковские счета. Если обычно деньги приходят с 3-го по 11-е число месяца, в этот раз их планируют перечислить 29–30 декабря.

Для получателей пенсий через «Почту России» предусмотрен отдельный график. Почтальоны доставят выплаты 5,6 млн пенсионеров с 2 по 25 января — в зависимости от расписания работы региональных отделений.

Досрочное перечисление затронет все виды пенсий: страховые, социальные и накопительные, в том числе выплаты по старости и инвалидности. Обращаться в Социальный фонд или подавать дополнительные заявления не потребуется — средства поступят автоматически.