Подарки пенсионерам и сладости детям: Как в регионах России готовятся к Новому 2027 году
Депутат Чаплин: К Новому году пенсионерам и детям подготовят адресные подарки
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В российских регионах к Новому 2027 году организуют благотворительные акции и программы поддержки для одиноких пенсионеров и детей из льготных категорий. Им подготовят адресные подарки, сладкие наборы и скидки на праздничные мероприятия. Об этом RT рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.
По словам парламентария, условия получения помощи зависят от конкретной региональной программы. В одних случаях необходимо подать заявление, в других получателей определяют автоматически по данным органов социальной защиты.
Финансирование таких инициатив осуществляется за счёт региональных и муниципальных бюджетов, пожертвований граждан и средств благотворителей.
В Московской области уже готовятся к праздничным поздравлениям. Сладкие подарки получат дети с инвалидностью, сироты и дети под опекой, ребята из многодетных малоимущих семей, получающих государственную социальную помощь, а также дети участников специальной военной операции.
Кроме того, с 1 по 29 декабря в Подмосковье проведут благотворительную акцию для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
В Забайкальском крае за счёт регионального бюджета закупают сладкие наборы для детей из многодетных семей в возрасте от трёх до 17 лет, детей-сирот и детей участников СВО.
Отдельные инициативы предусмотрены и для одиноких пожилых людей. Например, в рамках акции «Внуки с подарками» неравнодушные граждане могут исполнить желания пенсионеров.
«Пожертвования на исполнение желаний принимают с 20 ноября 2026 по 12 января 2027 года. Подарки будут вручать с января по май 2027 года. В Тюмени Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации проводит марафон „Праздник в каждый дом“. Одинокий пожилой человек сообщает о своей мечте по номеру 8 (3452) 51-77-05. Даритель собирает адресный подарок, волонтёры доставляют его получателю», — рассказал Чаплин.
А ранее Life.ru писал, что спрос на новогодние наборы со сладостями из 90-х вырос втрое. Для семьи и коллег чаще всего выбирают наборы с чаем, кофе, мёдом, сладостями и специями. Спрос на них вырос в 2,4 раза.