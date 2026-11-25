В российских регионах к Новому 2027 году организуют благотворительные акции и программы поддержки для одиноких пенсионеров и детей из льготных категорий. Им подготовят адресные подарки, сладкие наборы и скидки на праздничные мероприятия. Об этом RT рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.

По словам парламентария, условия получения помощи зависят от конкретной региональной программы. В одних случаях необходимо подать заявление, в других получателей определяют автоматически по данным органов социальной защиты.

Финансирование таких инициатив осуществляется за счёт региональных и муниципальных бюджетов, пожертвований граждан и средств благотворителей.

В Московской области уже готовятся к праздничным поздравлениям. Сладкие подарки получат дети с инвалидностью, сироты и дети под опекой, ребята из многодетных малоимущих семей, получающих государственную социальную помощь, а также дети участников специальной военной операции.

Кроме того, с 1 по 29 декабря в Подмосковье проведут благотворительную акцию для семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.

В Забайкальском крае за счёт регионального бюджета закупают сладкие наборы для детей из многодетных семей в возрасте от трёх до 17 лет, детей-сирот и детей участников СВО.

Отдельные инициативы предусмотрены и для одиноких пожилых людей. Например, в рамках акции «Внуки с подарками» неравнодушные граждане могут исполнить желания пенсионеров.

«Пожертвования на исполнение желаний принимают с 20 ноября 2026 по 12 января 2027 года. Подарки будут вручать с января по май 2027 года. В Тюмени Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации проводит марафон „Праздник в каждый дом“. Одинокий пожилой человек сообщает о своей мечте по номеру 8 (3452) 51-77-05. Даритель собирает адресный подарок, волонтёры доставляют его получателю», — рассказал Чаплин.