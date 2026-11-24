Самые тёплые воспоминания о новогодних праздниках у детей часто связаны не с дорогими подарками, а с простыми семейными занятиями. Об этом рассказала психолог Елена Матвеева в беседе с «Радио 1».

По словам специалиста, особенно ценными могут стать совместное украшение ёлки, приготовление праздничного ужина, выпечка печенья или просмотр любимого фильма. Такие занятия помогают ребёнку чувствовать близость с родителями и создают ощущение стабильности.

«Когда мы вспоминаем собственное детство, часто оказывается, что самые тёплые воспоминания связаны с довольно-таки простыми вещами», — отметила Матвеева.

Психолог предложила завести собственную новогоднюю традицию, которую семья будет повторять из года в год. Например, вместе выбирать новую ёлочную игрушку, устраивать вечер домашней выпечки или сочинять праздничную сказку, в которой каждый по очереди придумывает продолжение истории.

По словам эксперта, подобные ритуалы не требуют больших расходов или сложной подготовки. Постепенно они становятся привычной частью семейной жизни и помогают сохранить воспоминания о совместно проведённом времени.

При этом Матвеева не советует полностью отказываться от праздничных мероприятий, поездок и встреч с друзьями. Главное — учитывать возможности и желания ребёнка, не превращая каникулы в бесконечную череду развлечений.

«Для создания хороших детских воспоминаний совершенно не обязательно превращать новогодние каникулы в бесконечный марафон мероприятий», — заключила психолог.

Ранее Life.ru рассказывал, почему родителям стоит устраивать небольшие семейные праздники даже без особого повода. Эксперт Елена Лежнева посоветовала вовлекать детей в организацию таких вечеров, например позволять им выбирать музыку или придумывать тему праздника. Это помогает ребёнку проявлять инициативу и чувствовать свою значимость.