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Опубликовано 24 октября, 16:23

«Наполнить жизнь эмоциями»: Родителей призвали устраивать праздники для детей без повода

Эксперт Лежнева: Семейные ритуалы помогают детям сблизиться с родителями

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Домашнее чаепитие или вечер настольных игр могут стать семейной традицией, которая помогает ребёнку почувствовать близость с родителями, уверена основательница бренда детской одежды Елена Лежнева. По её словам, для воспоминаний достаточно простых совместных занятий.

«Маленькие праздники наполняют семейную жизнь тёплыми эмоциями», — отметила собеседница «Газеты.ru».

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Эксперт предложила вовлекать детей в подготовку: позволить придумать тему вечера, выбрать музыку или устроить праздничный завтрак. Такие инициативы дают возможность проявить фантазию и почувствовать свою значимость. По её мнению, привычка замечать приятные события пригодится и во взрослой жизни.

Специалист подчеркнула, что дети запоминают прежде всего атмосферу: музыку, запахи, любимую одежду и ощущение, что близкие рядом.

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Ранее психолог объяснил, что совместная ответственность помогает сохранять здоровые отношения в семье. Вместо поиска виноватого в конфликтах супругам стоит учиться принимать решения вместе, уважая личные границы друг друга.

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Борис Эльфанд
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