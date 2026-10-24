«Наполнить жизнь эмоциями»: Родителей призвали устраивать праздники для детей без повода

Домашнее чаепитие или вечер настольных игр могут стать семейной традицией, которая помогает ребёнку почувствовать близость с родителями, уверена основательница бренда детской одежды Елена Лежнева. По её словам, для воспоминаний достаточно простых совместных занятий.

«Маленькие праздники наполняют семейную жизнь тёплыми эмоциями», — отметила собеседница «Газеты.ru».

Эксперт предложила вовлекать детей в подготовку: позволить придумать тему вечера, выбрать музыку или устроить праздничный завтрак. Такие инициативы дают возможность проявить фантазию и почувствовать свою значимость. По её мнению, привычка замечать приятные события пригодится и во взрослой жизни.

Специалист подчеркнула, что дети запоминают прежде всего атмосферу: музыку, запахи, любимую одежду и ощущение, что близкие рядом.