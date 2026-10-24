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Опубликовано 24 октября, 15:51

Дайте договорить! Какие ошибки родителей мешают ребёнку с заиканием

Педагог Абрамова: Нельзя торопить заикающегося ребёнка и договаривать за него

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Заикающегося ребёнка не следует перебивать, торопить или заканчивать за него предложения, рассказала преподаватель кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии Шадринского государственного педагогического университета Светлана Абрамова.

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По её словам, взрослым нужно спокойно слушать, поддерживать зрительный контакт и давать время на ответ. Чаще всего заикание появляется в возрасте от двух до пяти лет, когда активно развивается речь. Иногда запинки проходят самостоятельно, однако ждать этого без консультации не стоит.

При регулярном заикании специалист рекомендовала обратиться к логопеду и детскому неврологу. Дома важно обеспечить полноценный сон, прогулки и уменьшить эмоциональные перегрузки, подчеркнула собеседница URA.ru.

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Ранее Life.ru выяснил, как известные артисты справлялись с трудностями речи. К примеру, Мэрилин Монро занималась со специалистом и училась управлять дыханием перед началом фразы, однако при волнении запинки могли возвращаться.

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Борис Эльфанд
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