Дайте договорить! Какие ошибки родителей мешают ребёнку с заиканием

По её словам, взрослым нужно спокойно слушать, поддерживать зрительный контакт и давать время на ответ. Чаще всего заикание появляется в возрасте от двух до пяти лет, когда активно развивается речь. Иногда запинки проходят самостоятельно, однако ждать этого без консультации не стоит.