Дайте договорить! Какие ошибки родителей мешают ребёнку с заиканием
Педагог Абрамова: Нельзя торопить заикающегося ребёнка и договаривать за него
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Заикающегося ребёнка не следует перебивать, торопить или заканчивать за него предложения, рассказала преподаватель кафедры коррекционной педагогики и специальной психологии Шадринского государственного педагогического университета Светлана Абрамова.
По её словам, взрослым нужно спокойно слушать, поддерживать зрительный контакт и давать время на ответ. Чаще всего заикание появляется в возрасте от двух до пяти лет, когда активно развивается речь. Иногда запинки проходят самостоятельно, однако ждать этого без консультации не стоит.
При регулярном заикании специалист рекомендовала обратиться к логопеду и детскому неврологу. Дома важно обеспечить полноценный сон, прогулки и уменьшить эмоциональные перегрузки, подчеркнула собеседница URA.ru.
Ранее Life.ru выяснил, как известные артисты справлялись с трудностями речи. К примеру, Мэрилин Монро занималась со специалистом и училась управлять дыханием перед началом фразы, однако при волнении запинки могли возвращаться.