Они стеснялись речи, но стали звездами: как король Британии, Мэрилин Монро и Жерар Депардье победили заикание Оглавление Мэрилин Монро: как застенчивая девочка победила заикание Элвис Пресли: как заикался кумир Жерар Депардье: Моцарт против заикания Брюс Уиллис: «Крепкий орешек» с заиканием Эд Ширан: заикание — не повод сдаваться Король говорит: как «заика Берти» стал лидером Британии 22 октября отмечается Международный день заикающихся людей. Трудности с плавностью речи испытывали некоторые знаменитости, даже короли. Подробнее — в материале Life.ru Жерар Депардье, Мэрилин Монро, Эд Ширан — они заикались и победили. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

День заикающихся людей отмечается ежегодно 22 октября. Дата призвана привлечь внимание к проблемам людей с нарушением речи и информировать о заикании как о сложном нарушении речевого аппарата, а не о психологическом дефекте или признаке слабости. Заиканием страдает примерно процент населения Земли, туда попали и некоторые звёзды. А как им удалось побороть этот недуг — расскажем далее. Спойлер: помогает музыка.

Мэрилин Монро: как застенчивая девочка победила заикание

Знаменитый голос Мэрилин Монро стал частью её экранного образа. Однако за мягкой, узнаваемой манерой говорить скрывалась история сложных отношений с собственной речью. Она заикалась в детстве, а речевые запинки возвращались и в подростковые годы, её иногда называли «девушка Ммм». Псевдоним, предложенный ей на студии, был очень кстати: начинающая артистка от волнения сначала произносила своё новое имя как «Мммэрилин». Ей даже предложили сделать это некой фишкой.

Монро регулярно обращалась к специалисту по речи. Среди использовавшихся приемов было сознательное управление дыханием перед началом фразы. Этот опыт помогал актрисе говорить свободнее, однако не означал, что заикание исчезло навсегда. Мэрилин говорила с придыханием, и это даже стало частью её имиджа.

В интервью Монро рассказывала, что иногда начинала заикаться, когда нервничала или сильно волновалась. Она вспоминала случай, когда помощник режиссера накричал на неё. После этого актриса не смогла нормально произнести реплику и вместо слов выдала несколько запинок.

Так, во время съёмок комедии «В джазе только девушки» артистке с трудом давалась ставшая знаменитой реплика «It's me, Sugar» («Это я, Душечка»). Она потребовала многочисленных дублей: эпизод переснимали 47 раз.

Мэрилин Монро заикалась и отчасти превратила это в фишку. Фото © ТАСС / imago/Cinema Publishers Collecti

Элвис Пресли: как заикался кумир

Элвис Пресли стал одним из главных символов рок-н-ролла. Но в обычной речи он тоже сталкивался с запинками. В интервью Пресли рассказывал, что иногда заикался, когда волновался. Особенно трудными для него могли быть слова, начинавшиеся с определенных звуков, в частности с английских «w» и «wh».

При этом пение нередко дается проще заикающимся людям, нежели обычная речь. И именно благодаря музыке Пресли удалось избавиться от недуга.

Элвис Пресли пел, чтобы не заикаться. Фото © ТАСС / ASSOCIATED PRESS

Жерар Депардье: Моцарт против заикания

В молодости Депардье не сразу нашел свое место в жизни. Его путь к актёрской профессии был непростым, а первые попытки выйти на сцену сопровождались проблемами с речью. Во время первого своего прослушивания Жерар запинался и с трудом произносил слова. Несмотря на это, театральный педагог Жан-Лоран Коше увидел в нем потенциал и направил его к специалисту Альфреду Томатису.

Томатис провел диагностику, стало понятно, что Депардье плохо слышал некоторые частоты и страдал от проблем с концентрацией и памятью. Специалист назначил курс прослушивания произведений Моцарта по два часа в день. Терапия помогла скорректировать работу слухового аппарата и мозга будущего артиста, после чего заикание исчезло, а речь стала чёткой.

Жерар Депардье слушал Моцарта для борьбы с заиканием. Фото © ТАСС / Анатолий Морковкин

Брюс Уиллис: «Крепкий орешек» с заиканием

Зрители привыкли видеть Брюса Уиллиса в образе героя, который быстро принимает решения, не теряется в опасных ситуациях и всегда знает, что сказать. Но в детстве ему было трудно свободно выражать свои мысли из-за заикания.

В старших классах школы Уиллис начал заниматься театром. На сцене он обнаружил, что может говорить значительно свободнее, запинки исчезали или становились менее заметными. Так Брюс и решил посвятить себя сцене.

Брюс Уиллис заикался, но стал актёром. Фото © ТАСС / ITAR-TASS

Эд Ширан: заикание — не повод сдаваться

Певец Эд Ширан тоже переживал из-за заикания в детстве: ему было трудно говорить, и он чувствовал себя не таким, как остальные.

В июне 2015 года Ширан получил награду на благотворительном мероприятии в Нью-Йорке. Во время выступления он поделился своим опытом преодоления заикания.

По словам певца, в детстве ему удаляли лазером пятно на лице. Как он вспоминал, анестезию тогда ему не дали, что и могло привести к проблемам с речью. Но справится с речевыми трудностями Ширану помог Эминем. Когда Эду было около девяти лет, отец подарил ему один из альбомов рэпера. Ширан увлекся музыкой и выучил тексты композиций практически наизусть. Он признавался, что быстрый, ритмичный речитатив артиста помог ему справляться с заиканием. Примечательно, что сам Эминем — астматик.

Позже певец подчеркивал, насколько важно детям принимать собственную индивидуальность и не стесняться отличий.

Эд Ширан поборол заикание, повторяя за Эминемом. Фото © ТАСС / Zuma

Король говорит: как «заика Берти» стал лидером Британии

Отец Елизаветы Второй, король Великобритании Георг VI, урожденный принц Альберт, страдал заиканием с детства. В семье его называли «заика Берти», а строгость отца-монарха только усугубляла неуверенность наследника. Критической точкой стала речь на Британской имперской выставке 31 октября 1925 года, где выступление тогда ещё герцога Йоркского стало совершенно провальным. В 1926 году с подачи жены Альберт нанял австралийского логопеда-самоучку Лайонела Лога.

Лог поставил королю диагноз: плохая координация гортани и диафрагмы. И в качестве лечения назначил пение. Каждый день герцог не меньше часа занимался вокальными упражнениями. Сперва необычные методы смущали, но благодаря вокальной гимнастике Альберт научился расслабляться и избавляться от мышечных спазмов, которые и были причиной заикания.

На церемонии коронации в 1937 году теперь уже монарх Георг VI произнёс свои клятвы идеально, а в сентябре 1939 года прочёл историческую радиоречь к народу о вступлении Британии во Вторую мировую войну — так «заика Берти» стал лидером нации. Этот эпизод был отражён в фильме «Король говорит!» с Колином Фёртом и Хеленой Бонэм Картер в главных ролях. Лог помогал королю и с другими выступлениями, был награждён Королевским Викторианским орденом. Они дружили до конца жизни — логопед пережил своего пациента всего лишь на год.

Король Георг Шестой поборол заикание революционным методом. Фото © Wikipedia