22 октября, 11:24

Невролог раскрыла реальные причины заикания

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Xavier Lorenzo

Заикание нередко связано с особенностями строения и работы мозга, наследственностью и влиянием среды — например, быстрым темпом речи родителей или постоянной критикой. Об этом рассказала РИАМО врач-невролог Екатерина Демьяновская.

По её словам, это сложное речевое расстройство с многокомпонентными и до конца не изученными причинами. Если раньше ключевым фактором считали психологическую травму, то сейчас всё больше исследований указывает на значимый вклад нейрофизиологии. На МРТ (включая функциональное) и ПЭТ часто выявляют структурные и функциональные изменения в зонах мозга, отвечающих за речь.

«Слишком быстрый темп речи родителей может создать дополнительную нагрузку на речевой аппарат ребёнка, равно как и использование сложных грамматических конструкций. А критика, постоянные исправления и давление на ребёнка может усугубить существующие проблемы или спровоцировать заикание», — предупредила доктор.

Кроме того, подчёркивает Демьяновская, заикание может передаваться в семье и по наследству.

Помимо заикания у ребёнка в речи могут быть и многие другие проблемы, заставляющие родителей насторожиться. Ранее Life.ru рассказывал, по каким признакам можно понять, что вашего сына или дочь нужно скорее вести к логопеду.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

