Невролог раскрыла реальные причины заикания

Заикание нередко связано с особенностями строения и работы мозга, наследственностью и влиянием среды — например, быстрым темпом речи родителей или постоянной критикой. Об этом рассказала РИАМО врач-невролог Екатерина Демьяновская.

По её словам, это сложное речевое расстройство с многокомпонентными и до конца не изученными причинами. Если раньше ключевым фактором считали психологическую травму, то сейчас всё больше исследований указывает на значимый вклад нейрофизиологии. На МРТ (включая функциональное) и ПЭТ часто выявляют структурные и функциональные изменения в зонах мозга, отвечающих за речь.

«Слишком быстрый темп речи родителей может создать дополнительную нагрузку на речевой аппарат ребёнка, равно как и использование сложных грамматических конструкций. А критика, постоянные исправления и давление на ребёнка может усугубить существующие проблемы или спровоцировать заикание», — предупредила доктор.

Кроме того, подчёркивает Демьяновская, заикание может передаваться в семье и по наследству.

