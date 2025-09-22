В России хотят признать заслуги воспитателей и детских логопедов

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов предложил учредить новое почётное звание для работников сферы дошкольного образования. С соответствующей инициативой он обратился к вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

«В преддверии 27 сентября — Дня воспитателя и всех дошкольных работников — считаю необходимым обратить ваше внимание на системный вопрос, касающийся государственного признания заслуг работников системы дошкольного образования», — приводит текст обращения RT.

Парламентарий отметил, что сейчас воспитатели детских садов практически не могут претендовать на получение званий «Заслуженный учитель» или «Народный учитель», поскольку критерии этих наград ориентированы в основном на школьных педагогов. Он добавил, что существующая ведомственная награда Минпросвещения не обладает таким же статусом и уровнем признания, как государственные звания.

Чернышов подчеркнул, что работники дошкольных учреждений выполняют важнейшую задачу — закладывают фундамент личности ребёнка, формируют его социальные и интеллектуальные навыки, обеспечивают безопасность и комфорт. В связи с этим он предложил создать специальное звание, например, «Заслуженный работник дошкольного образования Российской Федерации», а также определить критерии его получения и предусмотреть меры поддержки для награждённых.