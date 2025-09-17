Владимир Путин
17 сентября, 16:50

Путин присвоил Тишману и Андреевой звания заслуженных артистов России

Президент России Владимир Путин присвоил звание «Заслуженный артист РФ» балерине Любови Андреевой и певцу Марку Тишману. Об этом сообщается в указе, опубликованном на официальном портале правовых актов.

Любовь Андреева является солисткой балетной труппы Московского академического музыкального театра имени Константина Сергеевича Станиславского и Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Она исполняет ведущие партии в классических и современных постановках.

Марк Тишман — композитор, певец и автор песен. Известен как исполнитель собственных произведений, а также как автор хитов для многих популярных российских артистов. Он также является членом Российского авторского общества.

Звание «Заслуженный артист Российской Федерации» присваивается за заслуги в области искусства и культуры, как правило, не ранее чем через 20 лет начала творческой деятельности.

Указ подписан главой государства и вступил в силу с момента его официального опубликования.

Путин наградил 13 камчатских врачей за исполнение долга в экстремальных условиях
Ранее Life.ru рассказывал, что президент РФ Владимир Путин присвоил режиссёру Константину Богомолову звание заслуженного деятеля искусств. Глава страны отметил его особенной наградой за вклад в развитие культуры. Богомолов является художественным руководителем Московского драматического театра на Малой Бронной.

