Родителям объяснили, в каких случаях нужно бежать с ребёнком к логопеду
Доцент Лебедева призвала не игнорировать совет от школы обратиться к логопеду
Ребёнок у логопеда. Обложка © Freepik
Развитие речи у детей происходит индивидуально и с разной скоростью, предупредила доцент кафедры логопедии РГПУ им. А. И. Герцена Ирина Лебедева. Она объяснила родителям, в каких случаях их наследнику необходима помощь логопеда. Так, если взрослые испытывают тревогу по поводу речевого развития ребёнка, то могут обратиться за консультацией к специалисту.
Эксперт отметила, что речевое развитие начинается с рождения, а его предпосылки закладываются ещё во внутриутробном периоде. Появление речи — это длительный процесс, и некоторые недостатки могут быть заметны уже на ранних стадиях онтогенеза. Поэтому важно обращаться к логопеду как можно раньше.
В качестве нормативных ориентиров собеседница телеканал «Санкт-Петербург» привела такие показатели, как первые слова, которые обычно появляются к году, и фразовую речь, возникающую к двум годам. Если этапы не соблюдаются — это повод для беспокойства. Специалист подчеркнула, что причины речевых расстройств и динамика их развития очень разнообразны.
«Существуют два основных пути обращения к логопеду: по инициативе родителей, обеспокоенных развитием речи ребенка, или по рекомендации образовательного учреждения. В последнем случае игнорировать совет не стоит», — заключила эксперт.
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