Логопед рассказала, когда начинать волноваться из-за ребёнка-«молчуна»

Родителей нередко волнует, стоит ли беспокоиться о том, что их ребенок начал говорить позже своих сверстников. Врач из Московского областного центра охраны материнства и детства Анна Кучумова поделилась с 360.ru информацией о том, какие аспекты речевого развития могут считаться отклонениями, а также рассказала о современных методах, которыми пользуются логопеды.

«Абилитация — это процесс, целью которого является помочь приобрести или развить какие-то несформированные навыки, функции у ребёнка», — пояснила логопед.

По словам Кучумовой, прогресс в области лечения не стоит на месте, и постоянно появляются инновационные подходы. Она отметила, что логопедические занятия требуют значительных усилий, и в них внедряются новые методики и технологии, такие как миофасциальный массаж, тейпирование, ботулинотерапия и компьютерные технологии с биологической обратной связью. Логопед подчеркнула важность ранней диагностики и указала, что родителей должно насторожить отсутствие комплекса оживления у ребёнка до года, а также если он не откликается на своё имя. В таких случаях важно своевременно обратиться к неврологу и начать коррекционную работу, которая в МОЦОМД осуществляется с комплексным подходом.

Она отметила, что для детей с различными нарушениями разрабатываются индивидуальные программы, включающие сенсорную интеграцию, сказко- и песочную терапию, а также музыкальные методы. Кучумова также поделилась, что дети очень любят музыкальные физкульт-минутки и призвала помнить о том, что раннее обращение к специалистам значительно увеличивает шансы на успешную коррекцию речевых нарушений.