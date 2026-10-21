Тише воды, ниже травы: Психолог предупредила об опасности слишком послушных детей

Ребёнок, который никогда не спорит со взрослыми, не шумит и беспрекословно выполняет любые требования, не обязательно отличается хорошим воспитанием. Иногда за таким поведением скрывается страх наказания. Об этом Life.ru рассказала практикующий детский и семейный психолог Надежда Резенова.

Если ребёнок становится спокойным, удобным, не спорит, не шумит и идеально подчиняется, мы можем предполагать разные истории. Кому-то это выгодно, потому что за счет такого поведения он получит доступ, например, к гаджету, а кому-то просто страшно, потому что его накажут. У каждого своя история, но когда ребёнок тихий и очень послушный, это всегда должно смущать родителей. Надежда Резенова Практикующий детский и семейный психолог

При этом спокойный характер сам по себе не свидетельствует о психологических трудностях. Некоторые дети от природы менее эмоциональны, не любят шумных игр и предпочитают тихие занятия. По словам эксперта, значение имеет то, насколько постоянно проявляется чрезмерная уступчивость. Если ребёнок одинаково безропотно ведёт себя дома, в школе и среди сверстников, родителям стоит внимательнее присмотреться к его эмоциональному состоянию.

Отдельно специалист обратила внимание на так называемое здоровое непослушание. Ребёнок должен иметь возможность выражать несогласие, защищать личные границы и отстаивать собственное мнение. Однако это не означает, что ему следует разрешать абсолютно всё. Не менее важно научиться учитывать интересы других людей, соблюдать договорённости и понимать последствия своих поступков.

В качестве примера Резенова привела поведение школьников на переменах. Бегать, играть, смеяться и активно общаться с одноклассниками совершенно нормально. При этом после звонка ребёнок должен уметь переключиться на урок, постепенно успокоиться и выполнять понятные ему требования учителя.

Большую роль здесь играют сами взрослые. Психолог подчеркнула, что школьные правила необходимо объяснять доступным языком, а не просто требовать их безусловного соблюдения. Иногда дети нарушают дисциплину не из желания спорить с педагогом, а потому, что не до конца понимают, какого поведения от них ожидают.

Похожий подход нужен и дома. Родителям важно заранее обсуждать ограничения, объяснять причины запретов и договариваться о допустимом поведении. При этом чрезмерная строгость, как и полное отсутствие правил, не помогает ребёнку научиться самостоятельно регулировать свои поступки.

«Грамотные границы — это про любовь и про уважение. Когда ребёнок может и нарушать эти границы, и следовать им, это говорит о том, что он идёт по здоровому пути психологического развития», — пояснила Резенова.

Эксперт также призвала учитывать индивидуальные особенности школьников. В частности, детям с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) бывает сложнее сдерживать импульсивные реакции, вовремя прекращать игру, переключаться между занятиями и концентрироваться на правилах. Поэтому одинаковые требования к дисциплине не всегда учитывают реальные возможности каждого ученика.

Ранее Life.ru сообщал, что Минпросвещения утвердило порядок оценки поведения школьников. В рамках эксперимента в 2026/27 учебном году ученикам со второго по восьмой класс будут выставлять оценки по трём категориям: «образцовое», «допустимое» и «недопустимое» поведение. Решение будет принимать классный руководитель с учётом наблюдений других педагогов.