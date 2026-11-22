Спрос на подарочные наборы с жвачками Love is и Turbo и растворимым напитком Yupi вырос на маркетплейсах в 3,1 раза, рассказал аналитик Алексей Молодых. По его словам, такие подарки особенно популярны у покупателей 25–40 лет. Медианная цена набора — 1150 рублей.

Для семьи и коллег чаще всего выбирают наборы с чаем, кофе, мёдом, сладостями и специями. Спрос на них вырос в 2,4 раза, а медианная цена за год поднялась на 12% и достигла 1350 рублей. Корзины с бокалами и сладостями заказывают в 2,2 раза чаще. Их медианная цена — 1800 рублей.

Готовый сладкий подарок стоит в среднем 850 рублей. Спрос на такие наборы вырос в 2,8 раза во многом благодаря родительским комитетам, которые закупают их для школ и детских садов. Пик заказов собеседник URA.ru ожидает в последнюю неделю ноября и первую половину декабря.