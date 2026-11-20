Бумажные гирлянды, игрушки ручной работы и семейные мелочи с историей снова в моде: в соцсетях их называют одним из заметных трендов новогоднего сезона. Дизайнеры советуют наряжать ёлку к 2027 году вещами с прошлым, бархатными лентами и пряниками. Для такой красоты не нужен новый декор: почти всё уже есть в коробке на антресолях и в ящике с цветной бумагой. Рассказываем, как из старых игрушек и простых материалов собрать модную ёлку без больших трат и лишней суеты.

Бумажная цепочка из колец

Бумажная гирлянда-цепочка своими руками. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Самое простое украшение советского детства делается за один вечер. Цветную бумагу режут на полоски шириной около двух сантиметров. Первую полоску склеивают в кольцо, каждую следующую продевают в предыдущее звено и скрепляют концы. Склеить их можно клеем-карандашом или скрепить степлером. В группах детских садов и школах такие гирлянды делали целыми классами. Сегодня для цепочки берут крафтовую бумагу, старые нотные листы, фантики или обрезки обоев, и выглядит она совсем по-новому.

Цепочку куда интереснее клеить всей семьёй. Пока взрослые режут полоски, дети и внуки склеивают звенья и спорят, какой цвет поставить следующим. Можно завести семейную традицию: каждый год добавлять к гирлянде новое звено с датой или пожеланием. Через несколько лет она превратится в настоящую летопись семьи, и снимать её после праздников станет жалко. Заодно за таким занятием легко выяснить, что хотят на Новый год дети. А во сколько обойдётся исполнить желания из их писем Деду Морозу мы на Life.ru недавно посчитали.

Флажки, снежинки и бумажные звёзды

Флажки, снежинки и бумажные звёзды на Новый год. Фото © Shutterstock / FOTODOM / shine.graphics

В советских квартирах и школах ёлки и стены украшали растяжками из бумажных флажков, треугольных или квадратных. Их делали из цветной бумаги, картона и старых открыток. На окна клеили вырезанные снежинки, а сейчас их удобно крепить на мыльный раствор. Теперь к этому набору добавились бумажные звёзды: их складывают из полосок или вырезают из плотной бумаги. Такие украшения вешают на ветки рядом со стеклянными шарами, и они отлично смотрятся вместе.

Коробка бабушкиных игрушек

Старые стеклянные игрушки на ёлке 2027 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Shebeko

Стеклянные шары, сосульки и фигурки из советской коробки сегодня ценятся выше новых. Их не нужно прятать в дальний угол: дизайнеры советуют сочетать семейные игрушки с современными шарами и подбирать их по цвету и фактуре. Старый стеклянный космонавт или початок кукурузы рядом с матовым шаром смотрится как находка из музея. Вещи с историей возвращаются и в гардероб: мы уже рассказывали о 10 аксессуарах из СССР, которые носили наши мамы и бабушки и которые снова актуальны.

Пряники и печенье на ленточке

Пряники и печенье на ёлку своими руками. Фото © Shutterstock / FOTODOM / NagyG

Съедобные украшения тоже вернулись. Когда-то на ёлку вешали яблоки, орехи и конфеты, и сладкий декор снова оказался в числе трендов. Проще всего испечь пряники с детьми: перед выпечкой сделайте трубочкой отверстие в каждой заготовке, а готовые пряники остудите и хорошо подсушите. Глазурь лучше наносить тонко, чтобы пряник не стал тяжёлым и не обломил ветку. Подойдут звёзды, домики, ёлочки и фигурки козы, ведь 2027 год по восточному календарю принадлежит Красной Огненной Козе.

Бордовый бархат, хвоя и шоколад

Модные цвета новогодней ёлки 2027 года. Фото © Shutterstock / FOTODOM / MeshCube

Если хочется модную ёлку без новых покупок, начните с палитры. В сезоне 2027 года в моде глубокие винные оттенки, хвойный зелёный, шоколадный с медью и приглушённое золото. Бордовые бархатные ленты можно завязать бантами прямо на ветках, добавить стеклянные шары и пару деревянных фигурок. Главное правило — выбрать два-три цвета и держаться их. Тогда даже разномастные игрушки из одной коробки сложатся в цельную картину, как в любимом новогоднем кино.

Оттенки старого кино здесь вообще к месту. Тёплая винно-золотая гамма напоминает уютные квартиры из «Иронии судьбы». Кстати, а вы знали, что героиня Барбары Брыльской говорила чужим голосом? Но этот факт не испортил атмосферу праздника при просмотре кино. Создать такое настроение дома помогают свечи в подсвечниках, скатерть с вышивкой, мандарины в вазе и гирлянда с тёплым светом. Холодные белые огоньки к такой ёлке не подойдут, они спорят с тёплой гаммой и делают её скучнее.

«Морозная» ёлка из той же коробки

Морозная ёлка в серебристых и голубых тонах. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Yulia YasPe

Вторая версия подходит тем, кто любит холодные тона. Эффект «морозной ёлки» создают матовое серебро, дымчато-голубой цвет, прозрачные игрушки и стекло с инеем. Старые сосульки, белые шары и бумажные снежинки здесь окажутся очень кстати. Дизайнеры советуют оставлять между украшениями свободное место, чтобы каждая деталь была видна. Получается, что из игрушек одной коробки можно составить два варианта оформления ёлки: тёплую бордовую и зимнюю серебристую.

Гирлянда из баранок и сушек

Гирлянда из баранок и сушек на Новый год. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Ещё одна идея родом из детства — связка баранок на атласной ленте. Её можно повесить на ёлку, на дверь или над столом, а после праздников съесть за чаем. К баранкам и сушкам хорошо добавить сушёные дольки апельсинов и палочки корицы: они добавляют тёплый запах и тот самый цвет меди, который так нравится дизайнерам в этом сезоне. Такая гирлянда стоит копейки и собирается за полчаса вместе с детьми, а пахнет лучше любой ароматической свечи.

Бумажная цепочка, флажки, пряники на ленте, баранки и бабушкины шары из коробки — модная ёлка 2027 года собирается из того, что знакомо с детства. Купить придётся разве что пару бархатных лент, картон для звёзд и муку для пряников. А настроение создадут вечер с детьми, запах корицы и разговоры о том, какой игрушке сколько лет. А пока клей сохнет, можно устроить семейную викторину у ёлки и угадать фильмы Рязанова по причинам ссор между героями.