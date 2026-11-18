Тест: Угадайте фильм Рязанова по причинам ссор между героями. Справитесь на 10 из 10?
Один герой получил пощёчину из-за чужих писем, а в другой картине из-за цветка дело дошло до дуэли. 18 ноября, в день рождения Эльдара Рязанова, Life.ru предлагает вспомнить, с чего начинались самые громкие ссоры в его фильмах. Сможете узнать все 10 кинолент?
Обложка © Кадр из фильма «Служебный роман», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эльдар Рязанов, Эмиль Брагинский. Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эльдар Рязанов, Эмиль Брагинский. Кадр из фильма «Карнавальная ночь», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Борис Ласкин, Владимир Поляков
В кино Рязанова можно прийти на собрание, заглянуть в ресторан или поздравить учительницу с днём рождения, а через пять минут уже выяснять отношения. При повторном просмотре зрители замечают отсылки к Голливуду, находят киноляпы в «Служебном романе» и разглядывают символы достатка в советском быту, но не всегда помнят, с чего начались самые громкие ссоры. Проверьте, что осталось в голове с прошлого просмотра!
В какой ссоре вы бы встали на сторону героя? Напишите в комментариях. А если хочется ещё проверить память, попробуйте узнать советский фильм по технике в кадре, вспомнить, какая улика изменила ход расследования в советском детективе или угадать семь фильмов СССР по кадрам со ссорами.