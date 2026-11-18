В кино Рязанова можно прийти на собрание, заглянуть в ресторан или поздравить учительницу с днём рождения, а через пять минут уже выяснять отношения. При повторном просмотре зрители замечают отсылки к Голливуду, находят киноляпы в «Служебном романе» и разглядывают символы достатка в советском быту, но не всегда помнят, с чего начались самые громкие ссоры. Проверьте, что осталось в голове с прошлого просмотра!