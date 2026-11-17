Тест: От колхозной ярмарки до Достоевского. Узнаете 7 фильмов Пырьева по одному кадру?
17 ноября исполняется 125 лет со дня рождения Ивана Пырьева. В юбилей режиссёра Life.ru собрал семь кадров из его фильмов. На одном шумит колхозная ярмарка, на другом в поле стоит трактор, а ещё в одном появляется герой Достоевского. Сможете узнать все семь картин?
Обложка © Кадр из фильма «Идиот», режиссёр Иван Пырьев, сценарист Иван Пырьев. Кадр из фильма «Свинарка и пастух», режиссёр Иван Пырьев, сценарист Виктор Гусев. Кадр из фильма «Трактористы», режиссёр Иван Пырьев, сценарист Евгений Помещиков
Иван Пырьев был одним из самых популярных режиссёров советского кино. Его самую кассовую комедию в первый год проката посмотрели больше 40 миллионов зрителей. 17 ноября, в день 125-летия Пырьева, Life.ru предлагает вспомнить, каким разным было его кино. В тесте семь картин, среди них музыкальные комедии, военная мелодрама и экранизации Достоевского. Сколько фильмов вы узнаете?
Какой фильм Пырьева вы пересмотрели бы первым? Если хочется ещё одного раунда, попробуйте узнать героев Достоевского по поступкам, назвать фильмы СССР по технике в кадре или вспомнить роли Светланы Светличной.