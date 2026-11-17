Иван Пырьев был одним из самых популярных режиссёров советского кино. Его самую кассовую комедию в первый год проката посмотрели больше 40 миллионов зрителей. 17 ноября, в день 125-летия Пырьева, Life.ru предлагает вспомнить, каким разным было его кино. В тесте семь картин, среди них музыкальные комедии, военная мелодрама и экранизации Достоевского. Сколько фильмов вы узнаете?