У одних студенчество ассоциируется с общагой и зубрёжкой до утра, у других — с первой практикой и поездками на картошку. В Международный день студентов, который отмечают 17 ноября, мы рассказываем, где студентам искать скидки, а заодно устроим вам зачёт по советскому кино. Попробуйте узнать восемь фильмов по сценам и начислите себе по баллу за каждый верный ответ.