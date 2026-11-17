Тест: Слабо сдать сессию по кино СССР и узнать 8 фильмов про студентов по одной сцене?
Вузовец засыпает на лекции и во сне спешит спасти Пушкина, другая девушка приезжает поступать, когда экзамены уже закончились. 17 ноября, в Международный день студентов, Life.ru предлагает вспомнить восемь сцен из советского кино!
Обложка © кадр из фильма «Приходите завтра…», режиссёр и сценарист Евгений Ташков.
У одних студенчество ассоциируется с общагой и зубрёжкой до утра, у других — с первой практикой и поездками на картошку. В Международный день студентов, который отмечают 17 ноября, мы рассказываем, где студентам искать скидки, а заодно устроим вам зачёт по советскому кино. Попробуйте узнать восемь фильмов по сценам и начислите себе по баллу за каждый верный ответ.
А какой фильм лучше всего передаёт вашу студенческую жизнь? Если хочется ещё поиграть, попробуйте вспомнить решающие улики из советских детективов, узнать героинь Светланы Светличной и угадать города, в которых разворачивается действие фильмов СССР.