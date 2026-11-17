Надю Шевелёву в «Иронии судьбы» сыграла польская звезда Барбара Брыльска, но почти три часа зрители слышат голос Валентины Талызиной, а романсы героини поёт Алла Пугачёва. В титрах фамилии Талызиной нет: в 1970-е актёров озвучания туда не вносили. Брыльску принято считать редким исключением, но в советском кино чужим голосом говорили Наталья Варлей, Светлана Светличная, Остап Бендер и даже Арамис. Life.ru рассказывает, как была устроена эта подмена.

Учительница с польским акцентом: почему Брыльску переозвучили

Барбара Брыльска в роли Нади Шевелёвой, «Ирония судьбы». Фото © кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов

Эльдар Рязанов обратил внимание на Брыльску после фильма «Анатомия любви» и объяснял свой выбор её особой притягательностью. На родине актрису уже знали по «Фараону». Проблема была в другом: героиня работает учительницей русского языка и литературы в Ленинграде, а Брыльска говорила по-русски с заметным акцентом. Вариант сделать Надю учительницей польского отвергли. Рязанов ещё до съёмок знал, что полячку придётся переозвучивать.

Позже Талызина вспоминала, что на площадке Брыльска по сути играла по-польски, и это было слышно в каждой сцене. Голос у актрисы к тому же казался для роли слишком низким. Звук со съёмочной площадки годился только как черновик для будущей работы в студии. Лицо, пластика и взгляд Нади остались за Брыльской, а речь героине предстояло подарить другой актрисе, причём так, чтобы публика не заметила шва между картинкой и голосом.

Восемнадцать конкуренток Валентины Талызиной

Валентина Талызина озвучила Надю и сыграла её подругу Валю. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) и кадра из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов

Сначала Рязанов пробовал актрис группы «Красный звук», которая постоянно дублировала иностранные фильмы. Ни одна не подошла. Редактор Нина Скуйбина и ассистент Лена Судакова раз за разом предлагали Талызину, но режиссёр отмахивался: она и так играет в картине подругу Нади Валю. Счёт претенденток дошёл до восемнадцати, и тогда Рязанов сдался с условием, что голос Талызиной совпадёт с голосом Пугачёвой. Утвердили её на следующий день.

По рассказу Талызиной, после чернового прогона в группе шептались, что картина скучная и может лечь на полку, а зацепили всех только песни. Звукооператор Юрий Рабинович посоветовал актрисе огрубить голос, чтобы Надя и Валя, которых она теперь озвучивала обеих, звучали по-разному. Талызина, родом из Омска, ещё студенткой избавлялась от сибирского говора. Тот давний опыт работы над своей речью неожиданно пригодился ей на «Мосфильме».

Пугачёва и Никитин: песни записывали отдельно

Алла Пугачёва записала для фильма четыре песни Таривердиева. Фото © кадр из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов

Петь за Надю Пугачёву пригласил композитор Микаэл Таривердиев: они уже работали вместе над фильмом «Король-олень» 1969 года. В мемуарах он вспоминал, что «По улице моей», «На Тихорецкую», «Мне нравится» и «У зеркала» записывали целый месяц. Пугачёва тогда ещё не стала суперзвездой. За Женю Лукашина, которого сыграл Андрей Мягков, пел бард Сергей Никитин: Рязанов и Таривердиев выбрали его за естественную, непрофессиональную манеру.

Тонировка: как голос подгоняли к губам

Актёры озвучания работают в тонателье перед экраном. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI) и кадра из фильма «Ирония судьбы, или С лёгким паром!», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов

Звук на съёмочной площадке советского кино часто записывали черновой. Он фиксировал шумы и служил подсказкой, а в фильм почти не шёл. После монтажа актёров звали в тонателье. Сцену резали на короткие фрагменты, склеивали в «кольца» и крутили по кругу, пока исполнитель перед экраном не попадал в артикуляцию. Черновую запись он слушал в наушниках. Шумы шагов и посуды записывали отдельно, как и технику в кадре, по которой легко узнать фильмы СССР.

Румянцева за Варлей, Толбузина за Светличную

Наталья Варлей в роли Нины, «Кавказская пленница». Фото © кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Яков Костюковский, Морис Слободской, Леонид Гайдай

Девятнадцатилетнюю Наталью Варлей в «Кавказской пленнице» озвучила Надежда Румянцева: справилась за неделю и получила 237 рублей 50 копеек. Леонид Гайдай оставил Варлей одну фразу её голосом: про ошибки, которые надо смывать кровью. Позже Румянцева озвучила и Лизу в «12 стульях». Сама Варлей в книге «Канатоходка» объясняла решение режиссёра местью за отказ от его ухаживаний. Публике о подмене долго ничего не говорили, а Румянцева об этой работе молчала.

В «Бриллиантовой руке», по самой популярной версии, Гайдаю показалось, что голос Светланы Светличной недостаточно соблазнителен, и её роль озвучила Зоя Толбузина. Своим голосом актриса произнесла только знаменитое «Не виноватая я, он сам пришёл!»: у Толбузиной эта реплика звонко не выходила. Песню «Помоги мне» за героиню спела Аида Ведищева, она же исполнила в «Кавказской пленнице» песенку про медведей. А вот Андрей Миронов и Анатолий Папанов в «Бриллиантовой руке» говорили своими голосами.

Остап Бендер, Арамис и Констанция чужими голосами

Арчил Гомиашвили в роли Остапа Бендера, «12 стульев». Фото © кадр из фильма «12 стульев», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Владлен Бахнов

Остапа Бендера Арчила Гомиашвили в «12 стульях» Гайдая озвучил Юрий Саранцев. По одной версии, мешал грузинский акцент, по другой, актёр записал пять эпизодов и заболел, а сроки поджимали. Гомиашвили возмутился, что герой говорит чужим голосом, и после ссоры они с Гайдаем несколько лет не разговаривали. Похожая история случилась с Игорем Старыгиным в «Д'Артаньяне и трёх мушкетёрах», его Арамис заговорил голосом Игоря Ясуловича.

Георгий Юнгвальд-Хилькевич не дал Старыгину озвучить роль, чтобы не разрушить образ самого утончённого мушкетёра. Констанцию Ирины Алфёровой там же озвучила Анастасия Вертинская, а пела за неё Елена Дриацкая. Кардинал Ришелье Александра Трофимова в диалогах говорил голосом Михаила Козакова, чья манера показалась режиссёру живее. Причины подмены каждый раз были разными, от дикции до замысла постановщика. Перевоплощения в советском кино бывали смелыми: Георгий Милляр и Олег Табаков и вовсе играли женщин.

Талызина и Брыльска: обида длиной в полвека

Барбара Брыльска и Валентина Талызина так и не помирились. Фото © ТАСС / Станислав Красильников, © РИА Новости / Руслан Кривобок

В 1977 году Брыльска вместе с создателями «Иронии судьбы» получила Государственную премию СССР. Талызиной в списке не было: актёрам озвучания премий не давали. Брыльска позже говорила, что коллега обижена именно из-за этого, а Талызина обиду отрицала, но годами повторяла, что полячка так и не поняла, кого играет. В 2006 году Талызина снова озвучила Брыльску, уже в новогоднем мюзикле «1-й скорый». Так что невольный союз двух актрис продлился три десятилетия.

За несколько дней до смерти актриса записала интервью для шоу «Секрет на миллион» и заявила там, что именно она сделала Брыльску успешной в России. Валентины Талызиной не стало 21 июня 2025 года, ей было 90 лет. Узнав о её смерти, Брыльска сказала журналистам, что так и не смогла простить коллеге её слов, в том числе тех, что прозвучали в телеэфире. Для зрителей же Надя Шевелёва навсегда осталась одним человеком, и разницы между двумя актрисами так никто и не услышал.

Переозвучивание в СССР было рабочим инструментом, а не приговором актёру: режиссёр собирал героя из лица одного исполнителя, голоса другого и песни третьего. Брыльска, Варлей и Светличная стали звёздами в том числе благодаря невидимым коллегам, чьи имена в титры не попали. Самый известный такой тандем сложился в фильме про путаницу Москвы и Ленинграда. А вот проверьте, сумеете ли вы угадать города, в которых происходит действие советских фильмов.