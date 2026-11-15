Бюстгальтер и пять часов в гримёрке: как великие Милляр, Табаков и Хоффман переиграли актрис Оглавление Георгий Милляр: как мужчина стал главной Бабой-ягой СССР Александр Калягин: тётя из Бразилии, которая сделала его знаменитым Никитична и Маврикиевна: бабушки, которых цитировала вся страна Олег Табаков: как тёща помогла ему сыграть мисс Эндрю Тони Кёртис и Джек Леммон: каблуки, парики и страх выйти из гримёрки Дастин Хоффман: как «Тутси» изменила его взгляд на женщин Робин Уильямс: латекс, парик и женщина, которую не узнавали зрители Джон Траволта: 13 кг костюма и каблуки для танца Актёры-мужчины, играющие женскую роль, были во все времена. Life.ru вспоминает Георгия Милляра, Александра Калягина, Дастина Хоффмана и других актёров, которые стали популярными благодаря перевоплощению в женщин. Долгий грим, каблуки, накладной бюст: как Табаков, Хоффман, Кёртис и Калягин играли женщин. Коллаж © Life.ru. Обложка © «Мэри Поппинс, до свидания», режиссёр Леонид Квинихидзе, сценаристы Владимир Валуцкий, Памела Линдон Трэверс, © «В джазе только девушки», режиссёр Билли Уайлдер, сценаристы Билли Уайлдер, И.А.Л. Даймонд, Роберт Тёрен и др.

Мужчины в женских образах — это проверенный годами приём комедийного кино и театра. Но за внешним комизмом часто стоит серьёзная работа, где нужно не просто надеть платье и парик, а изменить пластику, голос, мимику и даже привычные жесты. Иногда такой эксперимент становится ролью, по которой артиста помнят десятилетиями. Вспоминаем актёров, для которых женские персонажи стали одними из самых узнаваемых работ в карьере.

Георгий Милляр: как мужчина стал главной Бабой-ягой СССР

Если говорить о мужчинах, сыгравших женщин в советском кино, первым на ум приходит Георгий Милляр. Его Баба-яга из сказок Александра Роу давно стала отдельным персонажем отечественной культуры. Актёр появлялся в этом образе в нескольких фильмах, в том числе в «Морозко», «Василисе Прекрасной» и «Огне, воде и… медных трубах».

Георгий Милляр сделал Бабу-ягу довольно обаятельной. Фото © «Морозко», режиссёр Александр Роу, сценаристы Николай Эрдман, Михаил Вольпин

Милляр не пытался сделать свою героиню обычной старухой. Его Баба-яга получилась одновременно пугающей, смешной, вредной и обаятельной. Важную роль играли не только грим и костюм, но и пластика актёра — резкие движения, характерная походка, гримасы и особенная манера разговаривать. Артист рассказывал, что вдохновлялся старушкой, которую видел в Крыму, и склочной соседкой по коммуналке.

Для сказочных фильмов Роу грим Милляра был важной частью создания персонажа. При этом актёр не ограничивался внешним преображением, а сам придумывал детали поведения своей героини. Зрители настолько привыкли к его Бабе-яге, что последующие экранные версии сказочного персонажа неизбежно сравнивали с работой Милляра.

Александр Калягин: тётя из Бразилии, которая сделала его знаменитым

В 1975 году на экраны вышла комедия «Здравствуйте, я ваша тётя!», после которой Александр Калягин стал ассоциироваться у многих зрителей прежде всего с Бабс Баберлеем. По сюжету безработный артист вынужден переодеться в богатую тётушку из Бразилии, чтобы помочь двум влюблённым.

Роль требовала от Калягина не только комедийной выразительности, но и постоянного переключения между двумя состояниями. Перед зрителем должен был находиться мужчина, который изображает женщину, причём старается не выдать себя. В этом и заключалась значительная часть юмора.

Калягин создал образ с характерными жестами, интонациями и манерами. И сегодня, когда речь заходит о мужских ролях в женском образе, Бабс-донна Роза оказывается среди первых примеров.

Бабс в образе «донны Розы» — пожалуй, самая известная роль Калягина. Фото © «Здравствуйте, я ваша тётя!», режиссёр Виктор Титов, сценаристы Виктор Титов, Брэндон Томас

Никитична и Маврикиевна: бабушки, которых цитировала вся страна

В советской эстраде огромную популярность получил дуэт Авдотьи Никитичны и Вероники Маврикиевны. Двух пожилых женщин играли Борис Владимиров и Вадим Тонков.

Артисты выступали в платках, очках и характерных костюмах, изображая двух соседок, которые обсуждают новости, спорят, вспоминают прошлое и отпускают колкие замечания. Юмор строился на узнаваемых бытовых ситуациях, разговорной интонации и контрасте характеров.

Важной частью успеха стали голоса и манера общения. Владимиров и Тонков не просто переодевались в старушек, они создали самостоятельных персонажей со своими привычками, взглядами и отношением к окружающему миру. Зрители воспринимали их именно как двух знакомых бабушек, а не как мужчин в женских костюмах.

Никитична и Маврикиевна стали настолько популярными, что их выступления запоминали и цитировали. Для многих советских зрителей этот дуэт оказался не менее узнаваемым, чем героини популярных комедий.

Любимых в СССР Никитичну и Маврикиевну играли мужчины. Фото © РИА Новости / О. Иванов

Олег Табаков: как тёща помогла ему сыграть мисс Эндрю

В музыкальном фильме «Мэри Поппинс, до свидания» (1983) Олег Табаков сыграл мисс Юфимию Эндрю — строгую гувернантку, которая должна была стать полной противоположностью доброй и свободолюбивой Мэри Поппинс.

Идея пригласить на эту роль мужчину принадлежала режиссёру Леониду Квинихидзе. Он считал героиню настолько неприятной, что не хотел предлагать её актрисам. Табаков согласился практически сразу. Артист уже имел опыт подобного перевоплощения — в спектакле «Современника» «Всегда в продаже» 1965 года он создал образ наглой, манерной и хамоватой буфетчицы с ярким макияжем и броской бижутерией.

Актёру понадобились женская одежда, накладной бюст, чулки и макияж. Особое внимание он уделил деталям. Табаков освоил маникюр, научился ходить в туфлях и самостоятельно придумывал новые особенности внешности персонажа. Даже принёс на съёмочную площадку накладную металлическую фиксy на зуб, но режиссёр попросил от неё отказаться.

Интересно, что при подготовке актёр наблюдал за своей тёщей. Некоторые черты её характера помогли ему создать образ суровой и властной женщины.

В итоге мисс Эндрю стала одной из самых запоминающихся героинь фильма. Зрители до сих пор вспоминают не только Мэри Поппинс, но и её строгую соперницу в исполнении Табакова.

Ради роли мисс Эндрю Табаков сделал маникюр и копировал тёщу. Фото © «Мэри Поппинс, до свидания», режиссёр Леонид Квинихидзе, сценаристы Владимир Валуцкий, Памела Линдон Трэверс

Тони Кёртис и Джек Леммон: каблуки, парики и страх выйти из гримёрки

В комедии Билли Уайлдера «В джазе только девушки» (1959) сразу два известных актёра примерили женские образы. Тони Кёртис сыграл Джо-Джозефину, а Джек Леммон — Джерри-Дафну. По сюжету музыканты становятся свидетелями расправы гангстеров и вынуждены скрываться, переодевшись в женщин и присоединившись к женскому джазовому ансамблю.

Работа над образами оказалась непростой даже для опытных артистов. Кёртис поначалу стеснялся выходить к съёмочной группе в платье и парике. Билли Уайлдер вспоминал, что Леммон буквально взял коллегу за руку и вытащил из гримёрки. Сам Джек, напротив, чувствовал себя в новом облике вполне естественно.

Отдельным испытанием стали высокие каблуки. Актёрам приходилось проводить в них долгие часы, поэтому после команды «Стоп!» они старались как можно быстрее снять обувь и дать ногам отдохнуть.

Оказалось, что на цветной плёнке мужские лица в женском гриме выглядели слишком комично и неправдоподобно. Поэтому фильм решили снимать в чёрно-белом формате.

В итоге Леммон и Кёртис не просто смешно переоделись, а создали двух совершенно разных персонажей. Особенно зрителям полюбилась Дафна. Её отношения с миллионером Осгудом Филдингом стали одной из главных комедийных линий фильма. Картину оценил и наш зритель — в 1966 году приключения Джо-Джозефины и Джерри-Дафны показали в СССР, изменив название «Некоторые любят погорячее» на то самое «В джазе только девушки».

Тони Кёртис и Джек Леммон создали культовых Джозефину и Дафну с трудом, но оно того стоило. Фото © «В джазе только девушки», режиссёр Билли Уайлдер, сценаристы Билли Уайлдер, И.А.Л. Даймонд, Роберт Тёрен и др.

Дастин Хоффман: как «Тутси» изменила его взгляд на женщин

В комедии «Тутси» (1982) Дастин Хоффман сыграл безработного актёра Майкла Дорси, который переодевается в женщину и получает работу в телевизионном сериале. Так появляется Дороти Майклз. Этот персонаж меняет не только карьеру героя, но и его взгляд на окружающих.

Однако первые пробы грима его разочаровали. Увидев себя на экране, Хоффман попросил сделать его красивее. Гримёры ответили, что это лучший результат, которого можно добиться. Тогда актёр задумался о том, насколько высокие требования общество предъявляет к женской внешности.

Позже он рассказывал, что этот опыт стал для него настоящим открытием. Хоффман понял, что из-за внешности он мог бы не обратить внимания на интересную женщину, с которой ему было бы о чём поговорить. А ведь за обликом может скрываться гораздо больше. При этом его «Дороти» получилась той самой дамой актуального в 80-е типажа — яркая и деловая.

«Тутси» принесла актёру номинацию на «Оскар» за главную мужскую роль. Но значение фильма для самого Хоффмана оказалось шире профессионального признания. Он не раз подчёркивал, что эта история заставила его иначе посмотреть на женщин и стандарты красоты. Как и «В джазе только девушки», «Тутси» вышла в СССР. Ленту впервые показали у нас в 1984 году. За первый год проката её увидели 34,8 миллиона зрителей.

После «Тутси» Дастин Хоффман изменил свой взгляд на женщин. Фото © «Тутси», режиссёр Сидни Поллак, сценаристы Мюррэй Шисгал, Барри Левинсон, Роберт Гарленд и др.

Робин Уильямс: латекс, парик и женщина, которую не узнавали зрители

Для Робина Уильямса женский образ стал одним из главных в карьере. В комедии «Миссис Даутфайр» (1993) он сыграл разведённого отца Дэниела Хилларда, который переодевается в пожилую домработницу, чтобы чаще видеться с детьми.

Миссис Даутфайр получилась не просто забавной старушкой. У неё были собственные привычки, характер, манера разговаривать. При этом под маской пожилой женщины постоянно прорывался темперамент самого Дэниела.

Самым сложным испытанием для Уильямса стал грим. Каждый съёмочный день актёр проводил в кресле около пяти часов. Гримёры использовали несколько латексных накладок, которые постепенно превращали его лицо в лицо пожилой женщины. На площадку артист приезжал рано утром, чтобы успеть подготовиться к работе.

Но настоящий козырь Уильямса заключался в другом. Он был известен умением импровизировать и нередко придумывал дополнительные шутки прямо во время съёмок. Режиссёр Крис Коламбус рассказывал, что актёр мог продолжать импровизацию до тех пор, пока в камерах не заканчивалась плёнка. Поэтому съёмочной группе приходилось использовать сразу несколько камер, чтобы не упустить удачные моменты.

Фильм стал большим кассовым хитом, а миссис Даутфайр — одной из самых любимых комедийных героинь 1990-х. Картина взяла «Оскар» за лучший грим.

Миссис Даутфайр — одна из лучших работ Робина Уильямса. Фото © «Миссис Даутфайр», режиссёр Крис Коламбус, сценаристы Рэнди Мейем Сингер, Лесли Диксон, Энн Файн

Джон Траволта: 13 кг костюма и каблуки для танца

В 2007 году Джон Траволта удивил поклонников неожиданным перевоплощением. В музыкальной комедии «Лак для волос» он сыграл Эдну Тёрнблад — мать главной героини Трейси. Для актёра, которого зрители привыкли видеть в образах уверенных мужчин, это был серьёзный эксперимент.

Траволта не хотел превращать Эдну в карикатуру. Ему было важно показать настоящую женщину со своими переживаниями, комплексами и чувством юмора. Поэтому он уделял внимание не только внешности, но и характеру героини.

Ради женской роли Джон Траволта носил костюм весом более 13 кг. Фото © «Лак для волос», режиссёр Адам Шенкман, сценаристы Лесли Диксон, Джон Уотерс, Марк О’Доннелл

С внешним преображением пришлось повозиться. Каждый съёмочный день начинался с 4-5 часов в гримёрном кресле. На актёра надевали специальный костюм, весивший более 13 килограммов, использовали силиконовые накладки, парик и сложный макияж.

Не обошлось и без проблем с обувью. Для танцевальных номеров Траволта попросил заменить тонкие каблуки на более устойчивые туфли, похожие на обувь профессиональных танцовщиц. Он понимал, что в неудобной обуви будет сложно выполнять хореографические номера.

Сам актёр признавался, что играть Эдну ему нравилось гораздо больше, чем каждый день превращаться в неё. Однако результат оправдал все усилия. Многие зрители не сразу узнавали Траволту в гриме. За эту работу он получил номинацию на «Золотой глобус».

Авторы Кира Громова