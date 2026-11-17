Британский актёр Джош О’Коннор считался одним из главных претендентов на роль Джеймса Бонда, однако отказался от участия в новой части франшизы. По данным инсайдеров, звезду сериала «Корона» смутили обязательства и ограничения, связанные со статусом агента 007. В результате роль досталась Роберту Паттинсону, сообщает Daily Mail со ссылкой на журналиста Мэттью Беллони.

Как утверждается в публикации, режиссёр Дени Вильнёв первоначально рассматривал О’Коннора в качестве одного из наиболее подходящих кандидатов. Актёр получил приглашение на кинопробы, однако долго сомневался, стоит ли ему связывать следующие годы карьеры со знаменитой франшизой.

Главной причиной колебаний стали опасения по поводу чрезмерного внимания публики и потери личного пространства. О’Коннор уже сталкивался с подобными последствиями популярности после исполнения роли молодого принца Чарльза в сериале Netflix «Корона».

По данным источников, артист несколько раз менял решение об участии в пробах, а затем окончательно выбыл из борьбы. Ранее он сам признавался, что собирается взять творческую паузу в 2027 году. При этом актёр публично не подтверждал, что ему официально предлагали роль Бонда.

После обсуждений кандидатуры О’Коннора Паттинсон стал новым исполнителем роли Джеймса Бонда.

Ранее Life.ru сообщал, что Роберта Паттинсона утвердили на роль Джеймса Бонда в новом фильме о британском суперагенте. 40-летний актёр прошёл кинопробы и обошёл нескольких конкурентов, среди которых были Николас Холт, Каллум Тёрнер, Джек Лауден и Джош О’Коннор. По данным голливудских инсайдеров, Паттинсон сумел договориться о более выгодных условиях контракта, чем другие претенденты. Новая картина станет первой частью франшизы после перехода творческого контроля к Amazon MGM Studios.