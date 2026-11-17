Британская королевская семья официально приветствовала актёра Роберта Паттинсона, утверждённого на роль нового Джеймса Бонда. Букингемский дворец отреагировал на назначение 40-летнего артиста коротким посланием в социальных сетях.

«Добро пожаловать на службу Его Величества, мистер Бонд», — говорится в публикации официального аккаунта британской королевской семьи.

Таким образом, новому агенту 007 оказали символический приём на самом высоком уровне. Послание отсылает к названию британской секретной службы, на которую работает вымышленный суперагент. Паттинсон станет первым исполнителем роли Бонда в полнометражном кино, чей персонаж будет служить королю Карлу III, а не королеве Елизавете II.

У британской монархии давние отношения с кинофраншизой. Один из самых известных эпизодов произошёл в 2012 году, когда Елизавета II снялась вместе с Дэниелом Крейгом в специальном ролике для церемонии открытия Олимпийских игр в Лондоне. По сюжету Джеймс Бонд прибывал в Букингемский дворец, чтобы сопроводить монарха на стадион.

Сам Паттинсон назвал получение роли агента 007 честью всей своей жизни. Актёр признался, что участие в легендарной франшизе стало для него исполнением мечты. Он также поблагодарил режиссёра Дени Вильнёва и команду Amazon MGM Studios за оказанное доверие.

Следующий фильм о Джеймсе Бонде станет 26-й частью знаменитой киносерии. Режиссёром выступит Дени Вильнёв, известный по «Дюне», а сценарий подготовит создатель «Острых козырьков» Стивен Найт. Съёмки планируют начать в 2027 году, выход картины ожидается в 2028-м.

Реакция британской королевской семьи последовала после сообщения об официальном назначении Роберта Паттинсона новым Бондом.

Ранее Life.ru сообщал, что Роберта Паттинсона официально утвердили на роль Джеймса Бонда после многолетних поисков преемника Дэниела Крейга. Среди других претендентов на роль агента 007 назывались Николас Холт, Каллум Тернер, Джек Лауден и Джош О'Коннор.