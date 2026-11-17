Один из слушателей «Дорожного радио» выиграет ужин с SHAMAN в Москве. Победителя выберут случайным образом на сцене во время церемонии XIV Народной премии «Звёзды Дорожного радио», сообщила радиостанция. Дорогу и проживание для победителя организаторы берут на себя.

Премия. Фото © пресс-служба «Дорожного радио»

Участвовать в розыгрыше смогут слушатели, ранее участвовавшие в конкурсе радиостанции. Специальный приз вручит программный директор «Дорожного радио» Кирилл Сорокин. Кроме того, будет проведён ещё один розыгрыш, и 10 счастливчиков отправятся в Санкт-Петербург. Радиостанция берёт на себя все заботы: перелёт, проживание в пятизвёздочном отеле в историческом центре Cеверной столицы, увлекательную экскурсионную программу и, конечно, билеты в VIP-ложу на «Звёзды Дорожного радио».

Премия. Фото © пресс-служба «Дорожного радио»

Церемония пройдёт 6 декабря в петербургском «Ледовом Дворце». Артисты исполнят песни, которые в течение года лидировали в хит-параде «Звёзды Дорожного радио. Топ-10». Ведущей вечера станет Яна Чурикова.

На сцену выйдут Игорь Николаев, SHAMAN, Татьяна Буланова, Александр Иванов и группа «Рондо», Жасмин, Денис Майданов, Стас Пьеха, Николай Басков и другие исполнители. Впервые в церемонии также примут участие Сергей Лазарев, Ирина Круг, Катя Лель, группа «Дюна» и другие артисты.

«Готовится новая сценография, чудесное шоу с красочными спецэффектами и эксклюзивными постановочными номерами. Для нас церемония — всегда большая ответственность как перед зрителями, так и перед артистами. Это событие федерального масштаба, которое мы с радостью каждый год проводим в Северной столице», — поделился Сорокин.

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