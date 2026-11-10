Более 9,3 тысячи социальных проектов поборются за президентские гранты в 2027 году. Заявки на первый конкурс подали 8294 некоммерческие организации из всех 89 регионов России. Об этом сообщили в пресс-службе Фонда президентских грантов.

Всего на рассмотрение поступили 9323 инициативы. Нынешний конкурс стал юбилейным, 25-м по счёту, причём 18% участвующих в нём НКО прежде не подавали заявки на президентскую поддержку.

Больше всего проектов посвящено социальной помощи и защите граждан — 1681 заявка, или 18% от общего числа. На втором месте оказались инициативы в сфере здравоохранения и здорового образа жизни — 1566 проектов (17%). Ещё 1441 заявка (15%) связана с поддержкой семей, материнства, отцовства и детства.

Почти половина участников рассчитывает получить от 1 до 5 миллионов рублей. На такую сумму претендуют авторы 4314 проектов. Ещё 4065 инициатив запрашивают гранты до одного миллиона рублей. Вместе эти две категории составляют 90% всех поступивших заявок.

Ближайший этап отбора намечен на 19 ноября. Объединённый экспертный совет рассмотрит заявки, поданные с нарушениями конкурсных требований. Победителей объявят в конце января 2027 года, а уже в феврале они смогут приступить к реализации своих идей.

С апреля 2017 года Фонд президентских грантов получил 216 694 проекта. Финансирование на общую сумму 85 миллиардов рублей получили 36 651 из них. Кроме того, более 11 миллиардов рублей направили в 2021–2026 годах на поддержку региональных конкурсов для социально ориентированных НКО.