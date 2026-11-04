Фонд президентских грантов поддержал 156 проектов на общую сумму 509 миллионов рублей в Год единства народов России. Как сообщили в пресс-службе фонда, средства направлены на сохранение национальных языков и традиций, развитие межнационального сотрудничества и поддержку культурного наследия коренных малочисленных народов.

Одним из получателей гранта стал молодёжный спортивный фестиваль «Народные игры», стартовавший в Екатеринбурге. Его участники из разных стран познакомились с русской лаптой, городками, гиревым спортом, татаро-башкирской борьбой корэш и якутским мас-рестлингом. В дальнейшем мероприятия охватят восемь федеральных округов. На проведение фестиваля выделили 10,7 миллиона рублей.

Ещё 555 тысяч рублей получил проект «Арктические узоры» из Дудинки Красноярского края. Он объединил мастеров-косторезов, сохраняющих традиции долган, ненцев, нганасан, энцев и эвенков. Участники обмениваются опытом с чукотским мастером Евгением Кайпанау, а также учатся развивать собственное дело, чтобы передавать ремесло следующим поколениям.

В Иркутской области благодаря президентскому гранту появилась «Юрта родного языка». Её создала команда центра «Ойхоной заншал» под руководством Риммы Заяновой, которая с 2022 года обучает детей бурятскому языку. Раньше занятия проходили летом прямо во дворе её дома, а теперь у ребят есть оборудованное пространство для круглогодичного обучения.

На реализацию проекта выделили 977 тысяч рублей. Помимо изучения языка, дети участвуют в мастер-классах, посвящённых бурятским обычаям, традиционным ремёслам и культуре.

В Фонде президентских грантов подчеркнули, что поддержанные инициативы помогают не только сохранять самобытность народов России, но и укреплять связи между ними. Особое внимание уделяется проектам, которые знакомят молодое поколение с историей и культурой своей малой родины.