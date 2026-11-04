Фонд президентских грантов выделил 509 млн рублей на 156 проектов в Год единства
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Фонд президентских грантов поддержал 156 проектов на общую сумму 509 миллионов рублей в Год единства народов России. Как сообщили в пресс-службе фонда, средства направлены на сохранение национальных языков и традиций, развитие межнационального сотрудничества и поддержку культурного наследия коренных малочисленных народов.
Одним из получателей гранта стал молодёжный спортивный фестиваль «Народные игры», стартовавший в Екатеринбурге. Его участники из разных стран познакомились с русской лаптой, городками, гиревым спортом, татаро-башкирской борьбой корэш и якутским мас-рестлингом. В дальнейшем мероприятия охватят восемь федеральных округов. На проведение фестиваля выделили 10,7 миллиона рублей.
Ещё 555 тысяч рублей получил проект «Арктические узоры» из Дудинки Красноярского края. Он объединил мастеров-косторезов, сохраняющих традиции долган, ненцев, нганасан, энцев и эвенков. Участники обмениваются опытом с чукотским мастером Евгением Кайпанау, а также учатся развивать собственное дело, чтобы передавать ремесло следующим поколениям.
В Иркутской области благодаря президентскому гранту появилась «Юрта родного языка». Её создала команда центра «Ойхоной заншал» под руководством Риммы Заяновой, которая с 2022 года обучает детей бурятскому языку. Раньше занятия проходили летом прямо во дворе её дома, а теперь у ребят есть оборудованное пространство для круглогодичного обучения.
На реализацию проекта выделили 977 тысяч рублей. Помимо изучения языка, дети участвуют в мастер-классах, посвящённых бурятским обычаям, традиционным ремёслам и культуре.
В Фонде президентских грантов подчеркнули, что поддержанные инициативы помогают не только сохранять самобытность народов России, но и укреплять связи между ними. Особое внимание уделяется проектам, которые знакомят молодое поколение с историей и культурой своей малой родины.
Ранее Фонд президентских грантов подвёл итоги второго конкурса 2026 года. Победителями стали 1426 некоммерческих организаций, которым выделили 4,28 миллиарда рублей. Ещё около 3,9 миллиарда команды планируют привлечь в качестве софинансирования. Среди регионов — лидеров по числу поддержанных инициатив оказались Санкт-Петербург, Самарская, Челябинская, Свердловская и Нижегородская области.