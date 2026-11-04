Путин раскрыл главную цель Года единства народов России
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Укрепление общих ценностей, исторической памяти и чувства гордости за страну является главной задачей Года единства народов России. Об этом президент Владимир Путин заявил в обращении к участникам Международной недели «Народы России», приуроченной ко Дню народного единства.
«Его главная цель — это ещё больше укрепить то, что нас объединяет, придаёт решимости, вселяет гордость за страну, за её тысячелетнюю историю», — подчеркнул глава государства.
По словам Путина, важную роль в достижении этой цели играют мероприятия международной недели. Их участники обсуждают не только сохранение национальных традиций, но и воспитание у молодёжи ответственности за будущее страны, а также готовности служить Отечеству.
Президент обратил внимание, что программа форума опирается на культурное и историческое наследие народов России. Встречи, дискуссии и круглые столы позволяют обсудить общие нравственные ориентиры и способы их передачи новым поколениям.
Международная неделя «Народы России» проходит со 2 по 8 ноября. Её центральная тема — солидарность государств через единство народов и традиционные ценности. В программе предусмотрены мероприятия, посвящённые исторической памяти, семье, межнациональным отношениям и служению Родине.
Ранее Life.ru сообщал, что Путин призвал продолжить работу по укреплению единства народов России после 31 декабря. На заседании Совета по межнациональным отношениям президент подчеркнул, что эта деятельность не должна ограничиваться рамками одного календарного года, и предложил разработать дополнительные меры для её продолжения.