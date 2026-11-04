Укрепление общих ценностей, исторической памяти и чувства гордости за страну является главной задачей Года единства народов России. Об этом президент Владимир Путин заявил в обращении к участникам Международной недели «Народы России», приуроченной ко Дню народного единства.

«Его главная цель — это ещё больше укрепить то, что нас объединяет, придаёт решимости, вселяет гордость за страну, за её тысячелетнюю историю», — подчеркнул глава государства.

По словам Путина, важную роль в достижении этой цели играют мероприятия международной недели. Их участники обсуждают не только сохранение национальных традиций, но и воспитание у молодёжи ответственности за будущее страны, а также готовности служить Отечеству.

Президент обратил внимание, что программа форума опирается на культурное и историческое наследие народов России. Встречи, дискуссии и круглые столы позволяют обсудить общие нравственные ориентиры и способы их передачи новым поколениям.

Международная неделя «Народы России» проходит со 2 по 8 ноября. Её центральная тема — солидарность государств через единство народов и традиционные ценности. В программе предусмотрены мероприятия, посвящённые исторической памяти, семье, межнациональным отношениям и служению Родине.