Народы России за многие столетия настолько сблизились, что их культуры буквально «проросли» друг в друга. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на пленарной сессии Международной недели «Народы России», которая проходит в Москве в День народного единства.

Глава государства подчеркнул, что Россия на протяжении всей своей истории развивалась благодаря взаимодействию разных народов, их языков, традиций и обычаев. Речь идёт не просто о многовековом сосуществовании, а о глубоком культурном родстве, которое стало неотъемлемой частью российской истории.

«Мы не просто сплотились за века и эпохи, можно без всякого преувеличения сказать, что наши культуры, мы просто проросли друг в друга», — отметил российский лидер.

Путин также обратил внимание на вклад представителей разных национальностей в развитие государства. Он напомнил, что люди самых разных народов прославили страну военными подвигами, научными открытиями, искусством и трудовыми достижениями. При этом за пределами России их нередко воспринимают прежде всего как выдающихся русских первопроходцев, учёных, изобретателей, художников и воинов.

Особое место президент отвёл национальному искусству. По его словам, творчество народов России, несмотря на разнообразие традиций и культурных особенностей, в мире воспринимается как часть единого русского культурного наследия.

Заявление прозвучало во время Международной недели «Народы России», которая проводится в Москве со 2 по 8 ноября. Ранее Life.ru сообщал об открытии масштабного форума в Центре международной торговли, где собрались представители власти, научного сообщества, общественных организаций и национальных объединений. Главной темой встречи стала солидарность государств через единство народов и традиционные ценности.

Программа включает около 50 деловых сессий, кинофорум, молодёжные и спортивные мероприятия, выставки и просветительский марафон «Знание. Единство». Участники обсуждают сохранение исторической памяти, национальные традиции, межкультурное сотрудничество и роль семьи в современном обществе.

На открытии форума вице-премьер России Татьяна Голикова напомнила, что в стране проживают представители 194 народов, говорящих на 300 языках и наречиях. Несмотря на различия в культуре, вероисповедании и обычаях, их объединяют общая история и базовые ценности. В выставочную программу вошли экспозиция «Республики — фронту. 1941–1945», проекты российского казачества, интерактивная карта регионов и стенд Русского географического общества.