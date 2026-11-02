Международная неделя «Народы России» стартовала в Центре международной торговли в Москве. До 8 ноября участников ждут около 50 деловых сессий, кинофорум, молодёжная и спортивная программы, выставки и марафон «Знание. Единство».

Деловая программа началась с осмотра выставочной экспозиции секретарём Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Главной темой недели стала «Солидарность государств через единство народов и традиционные ценности».

На выставке представлены стенд Русского географического общества, экспозиция «Республики — фронту. 1941–1945», проекты российского казачества, интерактивная карта регионов и игровая зона.

«Программа Международной недели "Народы России" призвана продемонстрировать открытость России всему миру и обозначить проекты, направленные на выстраивание объединяющего межнационального диалога», — заявил Шойгу.

Деловую программу открыла пленарная сессия, в которой также приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, замруководителя Администрации президента Магомедсалам Магомедов, главы Якутии и Бурятии Айсен Николаев и Алексей Цыденов.

Голикова отметила, что в России проживают 194 народа, говорящих на 300 языках и наречиях. По её словам, при различии культур и традиций жителей страны объединяют общая история и ценности.