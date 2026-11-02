В Москве стартовала Международная неделя «Народы России»
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Международная неделя «Народы России» стартовала в Центре международной торговли в Москве. До 8 ноября участников ждут около 50 деловых сессий, кинофорум, молодёжная и спортивная программы, выставки и марафон «Знание. Единство».
Деловая программа началась с осмотра выставочной экспозиции секретарём Совета безопасности России Сергеем Шойгу. Главной темой недели стала «Солидарность государств через единство народов и традиционные ценности».
На выставке представлены стенд Русского географического общества, экспозиция «Республики — фронту. 1941–1945», проекты российского казачества, интерактивная карта регионов и игровая зона.
«Программа Международной недели "Народы России" призвана продемонстрировать открытость России всему миру и обозначить проекты, направленные на выстраивание объединяющего межнационального диалога», — заявил Шойгу.
Деловую программу открыла пленарная сессия, в которой также приняли участие вице-премьер Татьяна Голикова, замруководителя Администрации президента Магомедсалам Магомедов, главы Якутии и Бурятии Айсен Николаев и Алексей Цыденов.
Голикова отметила, что в России проживают 194 народа, говорящих на 300 языках и наречиях. По её словам, при различии культур и традиций жителей страны объединяют общая история и ценности.
Всего в рамках недели запланировано около 50 сессий. Участники обсудят государственную национальную политику, сохранение исторической памяти, международное сотрудничество и культурно-гуманитарные проекты. Отдельно пройдут молодёжная программа, Кинофорум с представителями киноиндустрии России и других стран, марафон «Знание. Единство», выставки и спортивные мероприятия. Программа опубликована на официальном сайте Международной недели.
Ранее Life.ru сообщал о выступлении Сергея Шойгу на открытии Международной недели «Народы России». Секретарь Совбеза заявил о попытках вербовать и финансировать людей для дестабилизации страны изнутри. Подробнее о заявлении Шойгу — в материале Life.ru.