Шойгу: Желающих уничтожить Россию изнутри активно финансируют
Обложка © Life.ru
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил об активной вербовке и финансировании людей, готовых содействовать разрушению российской государственности изнутри. По его словам, поиск таких сторонников продолжается в настоящее время. Об этом он сообщил на открытии международной недели «Народы России» в Москве.
«Не секрет, что сейчас идёт активный поиск вербовки и финансирования, накачка тех, кто готов поддержать уничтожение российской государственности изнутри», — подчеркнул Шойгу.
Таким образом, секретарь Совбеза обратил внимание на попытки заручиться поддержкой людей внутри страны, которые могли бы содействовать её дестабилизации. При этом конкретные организации, источники финансирования и имена предполагаемых участников такой деятельности в приведённом заявлении не назывались.
Заявление прозвучало на открытии международной недели «Народы России», которая проходит со 2 по 8 ноября. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства и посвящено укреплению межнационального согласия, сохранению культурных традиций и исторической памяти.
Ключевой темой форума стала «Солидарность государств через единство народов и традиционные ценности». В программу включены обсуждения национальной политики, исторического наследия, патриотического воспитания и международного гуманитарного сотрудничества.
Организатором и координатором международной недели выступает аппарат Совета безопасности РФ. Участие в мероприятиях принимают представители российских ведомств, общественных организаций, научного сообщества и зарубежных государств.
Ранее Life.ru сообщал, что Шойгу обвинил Запад в попытках расколоть российское общество. По словам секретаря Совбеза, противники России стремятся обострить межнациональные и межконфессиональные противоречия, а также распространить идеи сепаратизма и экстремизма. Он подчеркнул, что подобные действия направлены на ослабление внутреннего единства страны.
Больше новостей о работе государственных ведомств, национальной безопасности и решениях российских властей — в разделе «Политика России» на Life.ru.