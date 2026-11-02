Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу заявил об активной вербовке и финансировании людей, готовых содействовать разрушению российской государственности изнутри. По его словам, поиск таких сторонников продолжается в настоящее время. Об этом он сообщил на открытии международной недели «Народы России» в Москве.

«Не секрет, что сейчас идёт активный поиск вербовки и финансирования, накачка тех, кто готов поддержать уничтожение российской государственности изнутри», — подчеркнул Шойгу.

Таким образом, секретарь Совбеза обратил внимание на попытки заручиться поддержкой людей внутри страны, которые могли бы содействовать её дестабилизации. При этом конкретные организации, источники финансирования и имена предполагаемых участников такой деятельности в приведённом заявлении не назывались.

Заявление прозвучало на открытии международной недели «Народы России», которая проходит со 2 по 8 ноября. Мероприятие приурочено ко Дню народного единства и посвящено укреплению межнационального согласия, сохранению культурных традиций и исторической памяти.

Ключевой темой форума стала «Солидарность государств через единство народов и традиционные ценности». В программу включены обсуждения национальной политики, исторического наследия, патриотического воспитания и международного гуманитарного сотрудничества.

Организатором и координатором международной недели выступает аппарат Совета безопасности РФ. Участие в мероприятиях принимают представители российских ведомств, общественных организаций, научного сообщества и зарубежных государств.

Ранее Life.ru сообщал, что Шойгу обвинил Запад в попытках расколоть российское общество. По словам секретаря Совбеза, противники России стремятся обострить межнациональные и межконфессиональные противоречия, а также распространить идеи сепаратизма и экстремизма. Он подчеркнул, что подобные действия направлены на ослабление внутреннего единства страны.