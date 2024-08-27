Шойгу обвинил Запад в попытках внедрить идеи экстремизма и сепаратизма в России
Шойгу заявил, что Запад усилил попытки расколоть российское общество
Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Представители Запада активизировали свои действия по внесению разлада в российское общество, пытаясь сыграть на межнациональных отношениях и укоренить идеи экстремизма. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на выездном совещании в Северо-Кавказском федеральном округе.
«Данный вопрос особенно актуален в связи с усилением попыток со стороны коллективного Запада внести раскол в российское общество, сформировать предпосылки для обострения межнациональных и межконфессиональных отношений, распространения идей сепаратизма, экстремизма, радикальных религиозных идеологий», — пояснил он.
Шойгу подчеркнул, что Запад всеми силами старается удержать своё мировое лидерство, основанное на принижении других участников международных отношений. Чиновник напомнил, что с неугодными странами расправа не заставляет себя ждать, западные спецслужбы организуют цветные революции и насаждают террористические ячейки.
Ранее сообщалось, что 23 августа заключённые из числа иностранных граждан захватили колонию в Суровикино Волгоградской области. Один сотрудник ФСИН был убит, ещё четверо ранены. Напавшие назвали себя членами ИГИЛ*. Спецназ ликвидировал всех четырёх террористов, заложники были освобождены. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов заявил, что в российских местах лишения свободы слишком много радикалов, из-за чего и произошёл захват заложников.
* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.