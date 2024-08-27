Задержание Павла Дурова
Ситуация в Курской области
Новости

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион

Шойгу обвинил Запад в попытках внедрить идеи экстремизма и сепаратизма в России

Шойгу заявил, что Запад усилил попытки расколоть российское общество

27 августа, 17:32
Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Сергей Шойгу. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров

Представители Запада активизировали свои действия по внесению разлада в российское общество, пытаясь сыграть на межнациональных отношениях и укоренить идеи экстремизма. Об этом рассказал секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу на выездном совещании в Северо-Кавказском федеральном округе.

«Данный вопрос особенно актуален в связи с усилением попыток со стороны коллективного Запада внести раскол в российское общество, сформировать предпосылки для обострения межнациональных и межконфессиональных отношений, распространения идей сепаратизма, экстремизма, радикальных религиозных идеологий», — пояснил он.

Шойгу подчеркнул, что Запад всеми силами старается удержать своё мировое лидерство, основанное на принижении других участников международных отношений. Чиновник напомнил, что с неугодными странами расправа не заставляет себя ждать, западные спецслужбы организуют цветные революции и насаждают террористические ячейки.

Путин пообещал возмездие пытающимся расколоть российское общество
Путин пообещал возмездие пытающимся расколоть российское общество

Ранее сообщалось, что 23 августа заключённые из числа иностранных граждан захватили колонию в Суровикино Волгоградской области. Один сотрудник ФСИН был убит, ещё четверо ранены. Напавшие назвали себя членами ИГИЛ*. Спецназ ликвидировал всех четырёх террористов, заложники были освобождены. Член Совета по правам человека при президенте РФ (СПЧ), председатель Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилл Кабанов заявил, что в российских местах лишения свободы слишком много радикалов, из-за чего и произошёл захват заложников.

* Организация признана террористической, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
Комментариев: 0
avatar
Для комментирования авторизуйтесь!