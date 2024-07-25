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24 июля, 21:38

Путин пообещал возмездие пытающимся расколоть российское общество

Путин: Запугать людей и расколоть российское общество не получится

Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru

Сегодня, 25 июля, в стране отмечается День сотрудника органов следствия Российской Федерации. В честь этого события глава государства Владимир Путин поздравил причастных с профессиональным праздником и поблагодарил их за честную работу.

Видеообращение президента России Владимира Путина по случаю Дня сотрудника органов следствия. Видео © Telegram / Кремль. Новости

В видеообращении российский лидер поблагодарил следователей за результативную и честную работу, а также отметил их незаменимый и огромный вклад в борьбу с коррупцией, терроризмом и экстремизмом. Глава государства подчеркнул, что в настоящее время возникают различные риски, на которые нужно оперативно реагировать, в том числе внедрять передовые подходы и цифровые решения. Путин убеждён, что они позволят не только раскрывать, но и предотвращать преступления.

Президент отметил, что в условиях СВО органы следствия решают ответственные задачи и эффективно действуют на освобождённых территориях. Иногда с риском для жизни они тщательно фиксируют, собирают неопровержимые улики преступлений неонацистов, карателей, их пособников, террористов и экстремистов.

"Подчеркну, у тех, кто пытается запугать людей, расколоть наше общество, сыграть на религиозных или национальных чувствах, никогда ничего не выйдет. Их ждёт неотвратимое и справедливое возмездие", — напомнил Путин.

В заключение глава государства выразил уверенность в том, что представители органов следствия и в дальнейшем будут добиваться новых достойных результатов, проявлять лучшие деловые, личные и нравственные качества.

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Напомним, что День сотрудника органов следствия Российской Федерации отмечается в нашей стране ежегодно с 2014 года. Кстати, в России вскоре может появиться ещё один праздник: в Госдуму внесён проект закона об установлении 18 марта Дня воссоединения Крыма и Севастополя с Россией.

Оксана Попова
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