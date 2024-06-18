Путин заявил, что уверен в победе России
Владимир Путин. Обложка © Life.ru
Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность в победе России. Об этом говорится в приветственной телеграмме главы государства для гостей и участников форума-выставки, посвящённой двухлетней годовщине работы благотворительного фонда "Народный фронт. Всё для Победы!".
"Такая идущая от сердца забота укрепляет боевой дух наших солдат и офицеров. Убедительно показывает, что вместе мы ответим на любые вызовы. А значит — победа будет за нами", — говорится в тексте обращения Путина.
Глава государства также подчеркнул, что в российское многонациональное общество в последние годы демонстрирует особую сплочённость и верность ценностям взаимопомощи и солидарности.
Напомним, ранее глава исполкома Народного фронта Михаил Кузнецов рассказал, что за два года работы фонд "Всё для Победы!" спас тысячи жизней и помог сотням тысяч российских бойцов. Так, за это время граждане перечислили около 14 миллиардов рублей, что позволило доставить для более чем 510 подразделений более 7,1 тысячи дронов, 14,3 тысячи радиостанций, 8,8 тысячи прицелов и монокуляров и 3,3 тысячи генераторов. Кроме того, на фронт было отправлено 2,2 тысячи машин, 230 квадроциклов, 24,1 тысячи бронежилетов и 78 тысяч аптечек.