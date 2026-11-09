В России предложили ввести специальные гранты для молодых пар на проведение свадеб. Такая мера позволит сократить расходы будущих супругов и сохранить деньги на семейные нужды. С инициативой выступила вице-спикер Госдумы Мария Воропаева (ЛДПР) в интервью ТАСС.

«Я думаю, что в России такая мера поддержки точно была бы востребованной. Действительно, стоимость проведения свадьбы — это такая большая сумма сегодня. Даже несмотря на то, что свадьба может быть и с большим количеством гостей, и достаточно скромной», — отметила парламентарий.

По словам Воропаевой, подготовка к свадьбе нередко требует значительных накоплений. Некоторые пары вынуждены откладывать торжество или брать кредиты, чтобы оплатить его организацию. Депутат считает, что государственная помощь могла бы избавить молодожёнов от части расходов.

Парламентарий также обратила внимание, что сэкономленные средства пригодились бы супругам после заключения брака. В частности, молодая семья могла бы направить их на подготовку к рождению первого ребёнка и его дальнейшее воспитание.

В качестве примера Воропаева привела опыт Объединённых Арабских Эмиратов. Там граждане могут получить свадебный грант при соблюдении определённых требований. Власти учитывают в том числе уровень дохода жениха. Депутат допустила, что подобную систему поддержки можно использовать и в России. При этом конкретный размер возможных выплат и условия их получения Воропаева не назвала.

Ранее сообщалось, что в Госдуме предложили расширить меры поддержки беременных жён участников специальной военной операции. Депутат выступил с инициативой ввести региональную доплату к пособию по беременности и родам. Её размер, по словам автора инициативы, должен составлять не менее 30% среднего заработка женщины за последний год, но не опускаться ниже прожиточного минимума.