Забота о жёнах бойцов: В ГД предложили новые меры поддержки семей участников СВО

Беременным жёнам участников СВО предложили выплачивать региональную доплату к пособию по беременности и родам, обеспечить бесплатную психологическую помощь и закрепить за каждой женщиной социального куратора. Об этом Life.ru рассказал депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш.

Президент рекомендовал регионам ввести дополнительные меры поддержки для беременных жён участников СВО, когда супруг находится на службе и не может быть рядом. Это важный и своевременный сигнал. Женщина, которая ждёт ребёнка, а муж в это время на передовой, находится в двойном стрессе. И государство обязано окружить её заботой не только на словах. Нужны конкретные механизмы, которые реально заработают в каждом регионе. Каплан Панеш Депутат Госдумы, первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам

Парламентарий предлагает ввести региональную доплату к пособию по беременности и родам для жён участников СВО. Размер — не менее 30% от среднего заработка женщины за последний год, но не ниже прожиточного минимума. Это, по его словам, компенсирует потерю дохода, если женщина не может работать из-за состояния здоровья или необходимости ухода за другими детьми.

Кроме того, Панеш призвал обеспечить бесплатное психологическое сопровождение на весь период беременности и первый год после родов. По словам депутата, женщина часто не может открыто говорить о своих страхах и тревогах, потому что боится осуждения или не хочет добавлять проблем мужу. Он отметил, что нужны анонимные консультации, группы поддержки, доступ к специалистам онлайн. Также необходимо создать систему «социального куратора» для каждой беременной жены участника СВО. Человек, который поможет с оформлением документов, запишет к врачу, подскажет, какие льготы положены, и просто будет на связи.

Чиновник предлагает предусмотреть внеочередное предоставление места в детском саду для детей из семей участников СВО. Если женщина остаётся одна с несколькими детьми, она должна иметь возможность устроить старших в сад без очереди, чтобы заниматься младшим. По мнению собеседника Life.ru, также необходимо обеспечить бесплатный проезд к месту родов и обратно, компенсацию расходов на такси, если женщине требуется срочная поездка в роддом.

«В отдалённых районах это критически важно. Женщина, которая ждёт ребёнка от защитника Отечества, не должна чувствовать себя брошенной. Президент дал чёткий сигнал регионам. Теперь губернаторам предстоит большая работа — наполнить эту рекомендацию реальными деньгами и услугами», — заключил Панеш.

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