Путин поручил расширить поддержку беременных жён участников СВО

В России могут ввести дополнительные меры социальной и психологической поддержки беременных жён участников СВО. Президент Владимир Путин рекомендовал региональным властям рассмотреть такую возможность, особенно в случаях, когда супруг женщины находится на военной службе и не может быть рядом во время беременности и родов. Об этом говорится в перечне поручений главы государства.

Рекомендация адресована исполнительным органам субъектов РФ. Регионам предлагается оценить необходимость дополнительной помощи женщинам, которым приходится готовиться к рождению ребёнка в отсутствие мужа.

«Рассмотреть возможность введения дополнительных мер социальной и психологической поддержки жен участников специальной военной операции при беременности и родах в случаях отсутствия супруга в связи с выполнением обязанностей военной службы», — говорится в документе.

Речь идёт не только о материальной помощи, но и о психологической поддержке будущих матерей. Конкретные формы такой помощи и условия её предоставления в опубликованной формулировке поручения не уточняются.

При этом новые выплаты или льготы пока не утверждены. Президент рекомендовал региональным властям изучить возможность их введения, а окончательные решения будут зависеть от дальнейшей проработки инициативы.

Ранее Life.ru сообщал о поручении Путина расширить социальную поддержку участников СВО и их семей. Тогда глава государства рекомендовал регионам активнее предоставлять военнослужащим и их близким социальные услуги в сфере образования, здравоохранения, спорта и туризма.