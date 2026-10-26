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Регион
Опубликовано 26 октября, 20:48

Путин поручил расширить поддержку беременных жён участников СВО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Odua Images

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Odua Images

В России могут ввести дополнительные меры социальной и психологической поддержки беременных жён участников СВО. Президент Владимир Путин рекомендовал региональным властям рассмотреть такую возможность, особенно в случаях, когда супруг женщины находится на военной службе и не может быть рядом во время беременности и родов. Об этом говорится в перечне поручений главы государства.

Рекомендация адресована исполнительным органам субъектов РФ. Регионам предлагается оценить необходимость дополнительной помощи женщинам, которым приходится готовиться к рождению ребёнка в отсутствие мужа.

«Рассмотреть возможность введения дополнительных мер социальной и психологической поддержки жен участников специальной военной операции при беременности и родах в случаях отсутствия супруга в связи с выполнением обязанностей военной службы», — говорится в документе.

Речь идёт не только о материальной помощи, но и о психологической поддержке будущих матерей. Конкретные формы такой помощи и условия её предоставления в опубликованной формулировке поручения не уточняются.

При этом новые выплаты или льготы пока не утверждены. Президент рекомендовал региональным властям изучить возможность их введения, а окончательные решения будут зависеть от дальнейшей проработки инициативы.

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Ранее Life.ru сообщал о поручении Путина расширить социальную поддержку участников СВО и их семей. Тогда глава государства рекомендовал регионам активнее предоставлять военнослужащим и их близким социальные услуги в сфере образования, здравоохранения, спорта и туризма.

Больше новостей о социальной поддержке семей, государственных гарантиях и новых решениях властей — в разделе «Общество» на Life.ru.

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Наталья Демьянова
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