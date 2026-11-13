Андрея Миронова и Анатолия Папанова зрители по привычке называют дуэтом из «Бриллиантовой руки». Но Лёлик и Геша Козодоев появились на экране только в 1969 году, а впервые вместе актёры снялись двумя годами раньше. Миронов и Папанов служили в одном Театре сатиры, поэтому общих работ у них куда больше, чем помнит большинство: тут и Гоголь, и Ильф с Петровым, и спектакль о революции. Мы собрали всё, что стоит посмотреть, когда «Бриллиантовая рука» уже выучена наизусть.

«Берегись автомобиля» (1966)

Миронов и Папанов в фильме «Берегись автомобиля». Фото © «Берегись автомобиля», режиссёр Эльдар Рязанов, сценаристы Эмиль Брагинский, Эльдар Рязанов

Первый общий фильм Андрея Миронова и Анатолия Папанова снял Эльдар Рязанов. Миронов сыграл Диму Семицветова, продавца комиссионного магазина, который тайком торгует дефицитной заграничной техникой. Папанов сыграл его тестя Сокола-Кружкина, отставного военного с казарменным юмором и коронной фразой «Тебя посодют, а ты не воруй!». Роль была небольшой, но некоторые ставшие знаменитыми реплики актёр придумал прямо на площадке.

Когда картина уже сложилась, Рязанову показалось, что Анатолий Папанов играет слишком ярко, и он даже хотел переснять все сцены с ним. Не переснял, и правильно сделал. Именно здесь родилась пара, которую потом звали в кино снова и снова: суетливый щёголь Миронов и громогласный Папанов рядом с ним. А заграничная техника Семицветова сегодня выглядит музейной редкостью, так что любителям ретро стоит проверить, узнают ли они советский фильм по технологиям в кадре.

«Маленькие комедии большого дома» (1974)

Телеспектакль «Маленькие комедии большого дома» с Мироновым и Папановым. Фото © «Маленькие комедии большого дома», режиссёры Александр Ширвиндт, Андрей Миронов, Валентин Плучек, сценаристы Аркадий Арканов, Григорий Горин

Этот телеспектакль Театра сатиры знают куда меньше, а зря. Аркадий Арканов и Григорий Горин сочинили несколько коротких историй о жильцах новостройки: они въезжают в квартиры, ссорятся, влюбляются, поют и танцуют. Для Андрея Миронова постановка стала режиссёрским дебютом, он ставил её вместе с Александром Ширвиндтом под руководством Валентина Плучека. Выходит, Анатолию Папанову пришлось играть под началом младшего коллеги.

Общих сцен у героев Миронова и Папанова здесь нет: у каждого своя новелла и свой звёздный выход. Зато сам спектакль очень московский, с переездами, смотровыми ордерами и квартирными хлопотами начала семидесятых. Премьера прошла в канун Нового года, и настроение у постановки соответствующее, лёгкое и доброе. Тем, кто любит такие сюжеты о столице, понравится и рассказ о том, как в Москве передвигали целые дома прямо вместе с жильцами.

«У времени в плену» (1970)

Миронов и Папанов в спектакле «У времени в плену». Фото © «У времени в плену», режиссёры Валентин Плучек, Алина Казьмина, Ваграм Кеворков, сценарист Александр Штейн

Самая неожиданная совместная работа дуэта вообще не комедия, а серьёзная драма. Спектакль Валентина Плучека по пьесе Александра Штейна вышел на сцене Театра сатиры в 1970 году, а в 1980-м его записало телевидение. В основе лежат произведения драматурга Всеволода Вишневского, автора знаменитой «Оптимистической трагедии». Андрей Миронов сыграл самого Вишневского, а Анатолий Папанов — солдата Сысоева, который идёт рядом с ним через всю эпоху.

Зрителю, который знает Миронова по Козодоеву и Остапу Бендеру, этот телеспектакль покажется другим миром. Здесь нет ни трюков, ни куплетов: на сцене герои Гражданской войны, матросы-балтийцы и бойцы Великой Отечественной. Миронов играет человека с горячей верой и горечью от потерянных идеалов, а Папанов рядом с ним остаётся простым солдатом. Для обоих актёров это редкий шанс показать драматический талант, и ради этого запись спектакля правда нужно разыскать.

«12 стульев» (1976)

Остап Бендер и Киса Воробьянинов в «12 стульях» Захарова. Фото © «12 стульев», режиссёр и сценарист Марк Захаров, по роману Ильи Ильфа и Евгения Петрова

Последний общий фильм Андрея Миронова и Анатолия Папанова поставил Марк Захаров. Четырёхсерийный телевизионный мюзикл по роману Ильфа и Петрова сняли через пять лет после «12 стульев» Леонида Гайдая. Любопытно, что Миронов приходил на пробы и к Гайдаю, но тот отдал роль Остапа Арчилу Гомиашвили. Захаров же выбрал именно Миронова, а Кису Воробьянинова сыграл Папанов. Музыку для него написал Геннадий Гладков, а слова песен Юлий Ким.

Здесь актёры поменялись местами. В «Бриллиантовой руке» грубоватый Лёлик командовал нервным Гешей, а теперь холодный и насмешливый Остап гоняет беспомощного Кису по всей стране. По возрасту оба почти совпали с героями книги: Миронов оказался ближе всех претендентов к молодому Бендеру, а Папанов был всего на год старше Кисы. Кстати, именно в «12 стульях» Захарова впервые снялась в кино Любовь Полищук, и режиссёр был уверен, что перед ним опытная актриса.

«Ревизор» (1972)

«Ревизор» Театра сатиры: Миронов и Папанов. Фото © ТАСС / Михаил Строков

На сцене Театра сатиры Андрей Миронов и Анатолий Папанов вместе играли Гоголя. Валентин Плучек поставил спектакль в 1972 году: Миронов вышел Хлестаковым, а Папанов Городничим. Спектакль долго шёл в репертуаре, и через десять лет его записали для телевидения, так что эту пару можно увидеть и сегодня. А с Гоголем Папанов встретился ещё в кино: в экранизации «Ревизора» 1952 года он снялся вместе с Эрастом Гариным. Поклонникам актёра стоит проверить, узнают ли они 7 ролей Эраста Гарина.

Август 1987 года

Миронов и Папанов: отношения за кадром и август 1987 года. Фото © РИА Новости / Мирослав Муразов

Зрители считали Андрея Миронова и Анатолия Папанова близкими друзьями, но дочь Папанова Елена рассказывала иначе. Миронов любил шумные компании, а Папанов был человеком замкнутым и больше всего дорожил семьёй. Между актёрами была разница в почти 19 лет и хорошие приятельские отношения, но не настоящая дружба. Ушли они почти одновременно: Папанова не стало в первых числах месяца, а в середине Миронов потерял сознание прямо на сцене в Риге, и 16 августа он скончался в больнице.

Так что после «Бриллиантовой руки» есть что посмотреть: Семицветова с тестем, жильцов новостройки, Вишневского с Сысоевым, Остапа с Кисой и Хлестакова с Городничим. Миронов и Папанов так и не стали закадычными приятелями, но на экране и на сцене понимали друг друга с полуслова, и это видно в каждой их общей работе. А тем, кому после такого марафона захочется продолжения, предлагаем вспомнить, зачем 7 героев советских фильмов отправились в путь.