Американская актриса Сидни Суини оказалась среди звёзд, которых рассматривают в качестве возможных исполнительниц роли девушки Джеймса Бонда. После официального утверждения Роберта Паттинсона на роль агента 007 внимание поклонников переключилось на его будущую экранную партнёршу. Издание Variety составило список из 19 актрис, которых хотело бы увидеть в новой части франшизы.

В подборку вошли одни из самых востребованных звёзд Голливуда. Помимо Суини, журналисты назвали Марго Робби, Зендею, Флоренс Пью, Аню Тейлор-Джой, Эмили Блант, Софи Тёрнер и Маргарет Куолли.

Среди других кандидаток оказались Адриа Архона, Лупита Нионго, Хантер Шафер, Марион Котийяр, Джемма Чан, Анна Саваи и Лили Джеймс. Список также дополнили Изабела Мерсед, Гугу Эмбата-Ро, Чейз Инфинити и Инди Наварретти.

Особое внимание привлекла кандидатура Сидни Суини, известной по сериалу «Эйфория». Ранее актриса признавалась, что любит фильмы о Бонде, однако решение об участии в проекте будет зависеть от сценария. При этом Суини шутила, что ей было бы интереснее самой сыграть агента 007, чем его возлюбленную.

Не менее любопытным вариантом стала Зендея, уже снимавшаяся вместе с Паттинсоном в фильме «Драма». Такое экранное партнёрство могло бы вновь объединить актёров, на этот раз в шпионском боевике.

Пока обсуждают будущую экранную партнёршу, на главную роль уже выбрали актёра: Роберта Паттинсона утвердили на роль Джеймса Бонда.

Ранее Life.ru сообщал, что Роберт Паттинсон официально получил роль Джеймса Бонда, сменив Дэниела Крейга. До утверждения актёра создатели франшизы рассматривали нескольких претендентов, среди которых назывались Джош О’Коннор, Джек Лауден и Каллум Тёрнер. Паттинсон прошёл кинопробы и был представлен публике в образе агента 007. Новый фильм станет первой частью Бондианы, создаваемой под творческим контролем Amazon MGM Studios.