На плане дворца легко отыскать парадную лестницу, тронный зал и покои королевы. А куда утром девали содержимое ночных горшков? По ответу на этот вопрос порой можно было понять, кто при дворе важнее. 19 ноября отмечают Всемирный день туалета. Чем не повод заглянуть туда, куда обычно не водят дворцовые экскурсии?

Второй трон Генриха VIII: Бархат, ленты и рыцарь на подхвате

Бархатное сиденье и рыцарь на службе: как выглядел королевский туалет Генриха VIII во дворце Хэмптон-Корт. Фото © Wikipedia / Peter K Burian

В английском Хэмптон-Корте XVI века важным гостям выделяли комнаты с собственными уборными. Придворным рангом пониже оставались ночные горшки и общая уборная у реки. Она называлась «Большим домом облегчения» и вмещала до 14 человек одновременно. Напомнило студенческие годы? В общем и целом уединение во время своих грязных делишек зависело только от вашего ранга.

Генрих VIII, отец будущей королевы Елизаветы I, пользовался стульями-туалетами со съёмным горшком под сиденьем. В королевском исполнении в ход шли овчина, чёрный бархат и ленты. За горшком следил особый придворный, которого называли Groom of the Stool (камергер стула). Такую должность занимал, например, рыцарь Генри Норрис. Он ведал доступом в личные покои Генриха VIII и держал список тех, кого туда можно было впустить. Эта должность считалась очень престижной, и многие мечтали о ней. А вы бы хотели следить за «стулом» самого короля?

К горшку по пропуску: Как начиналось утро Людовика XIV

Королевский горшок и особый пропуск: как в Версале ходили в туалет и куда отводили нечистоты при Людовике XIV. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Во Франции близость к монарху понимали ещё буквальнее. По воспоминаниям камердинера Людовика XIV, в начале своего правления король мог просидеть на стуле-туалете в спальне с полчаса во время утренней рутины. В этот момент в комнату могли войти только придворные с особым разрешением. Возможность застать короля за таким занятием считалась большой привилегией. Позже Людовик обзавёлся отдельным кабинетом, а допуск превратился в формальность.

Уборные общего пользования в Версале были ещё при Людовике XIII. Съёмные ёмкости из кресел выносила прислуга, а к 1710 году во дворце насчитали около 35 выгребных ям. От большинства из них шли подземные стоки, по которым грязная вода в итоге попадала в пруды. Один из них со временем так и прозвали Вонючим. Из дворца отходы убрали, но жители по соседству могли оценить это решение по запаху. Позже, когда в моду вошли кринолины, у придворных дам появилась своя задача. Даже если уборная рядом, попробуйте управиться с пышной юбкой, когда уже приспичило.

Смыть может только каждый двадцатый: Что придумал крестник Елизаветы I

Смыв на двадцать человек и бак над чашей: кто придумал туалет со смывом, установленный для Елизаветы I. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Первый английский туалет со смывом появился ещё в конце XVI века. В 1596 году Джон Харингтон, крестник Елизаветы I, опубликовал описание устройства, в котором вода из верхнего бака смывала содержимое чаши через клапан. Сначала Харингтон испытал новинку у себя дома, а затем установил её для королевы в Ричмондском дворце.

На один смыв требовалось 34 литра воды. Представили счета по коммуналке, если бы с XVI века ничего не изменилось? Джон Харингтон уверял, что при нехватке воды можно смывать после двадцатого посетителя. К тому же после смыва отходы могли попадать в яму, которую всё равно приходилось чистить. Для одного дворца, конечно, можно было наполнить бак и вырыть яму. А вот для целого города требовалось регулярно подавать воду в дома и отводить стоки. Смыв, при котором вода поступает в чашу сверху, знаком и тем, кому доводилось дёргать за цепочку советского бачка под потолком.

Дело пахло патентом: Как часовщик спас уборную от вони

Вода, которая запирает запах: как S-образная труба Александра Камминга изменила устройство унитаза со смывом. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В 1775 году шотландский часовщик Александр Камминг запатентовал унитаз с S-образной трубой. После смыва в изгибе оставалось немного воды. Вода перекрывала трубу и не давала запаху из стока проникнуть в комнату. Этот водяной затвор работает и в современных унитазах. Через три года изобретатель Джозеф Брама усовершенствовал клапан. Его модель оставалась одной из самых распространённых на протяжении следующего столетия.

Смыли и забыли, а Темза всё запомнила

Пенни за туалет и запах Темзы в парламенте: почему после Великого зловония в Лондоне перестроили канализацию. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

На Всемирной выставке 1851 года в лондонском Хрустальном дворце сантехник Джордж Дженнингс устроил платные уборные со смывом. За посещение брали по пенни. Ими воспользовались больше 800 тысяч посетителей. Люди пришли посмотреть на чудеса техники, а заодно проголосовали монетой за одно из самых практичных.

Семь лет спустя Лондон пережил лето, вошедшее в историю как Великое зловоние. В Темзу годами стекали нечистоты из домов и отходы с предприятий. В жару запах добрался до зала заседаний Палаты общин. Занавески пришлось пропитывать хлорной известью. После этого город взялся за проект инженера Джозефа Базалджета. Его сеть коллекторов перехватывала стоки и отводила их вниз по течению, подальше от центра Лондона.

Удобство, которое мы ценим сегодня, начинается за стеной уборной. Вода должна откуда-то прийти, а потом уйти так, чтобы о ней не пришлось думать ни вам, ни соседям. Если бы при дворе Генриха VIII вам предложили выбрать между ужином за королевским столом и собственной уборной на всё время визита, что бы вы предпочли? Напишите в комментариях. Если за ночь вы проделываете путь до уборной по нескольку раз и постоянно хочется пить, загляните в материал Life.ru, в котором он разобрался, какие симптомы диабета можно спутать со стрессом.