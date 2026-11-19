Что ждёт Козерога в 2027 году Красной Огненной Козы: январь, любовь, таро Оглавление Каким будет 2027 год для Козерога: главное Козерог в год Красной Огненной Козы Ключевые даты 2027 года для Козерога: Сатурн, Юпитер и затмения Гороскоп на 2027 год Козерог-женщина Гороскоп на 2027 год Козерог-мужчина Любовь и отношения Козерога в 2027 году Деньги и работа Козерога в 2027 году: коротко о главном Гороскоп Козерога на 2027 год по месяцам Таро-прогноз на 2027 год для Козерога В чём встречать 2027 год Козерогу Частые вопросы (FAQ) Гороскоп Козерог 2027 для женщин и мужчин: чем год Козы обернётся для Козерога, январь и ключевые месяцы, таро и в чём встречать Новый год. Гороскоп Козерог 2027: что ждёт женщин и мужчин в год Козы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Гороскоп «Козерог — 2027» — для тех, чей знак зодиака Козерог (22 декабря — 19 января). Козерог в год Козы учится договариваться: одного упрямства для счастья маловато.

Каким будет 2027 год для Козерога: главное

До конца июля внимание сосредоточено на доме и общих обязательствах. С 26 июля Юпитер в Деве выделяет учёбу и путешествия. Плутон окончательно покинул знак в ноябре 2024-го. «Жизнь после 16 лет Плутона» — метафора освоения перемен. Для сравнения — что звёзды обещали Козерогам в 2026 году. Оценки показывают акценты прогноза, а не вероятность успеха.

Сфера Оценка Пояснение Дом и семья 5/5 Весь год — обязанности и личное пространство Любовь 4/5 Февраль и конец ноября — декабрь: тема взаимности Работа 3/5 Зимой — пересмотр задач, весной — продолжение начатого Деньги 3/5 До конца июля — общие обязательства Учёба и поездки 5/5 С 26 июля — новые знания и впечатления

Козерог в год Красной Огненной Козы

Козерог в год Красной Огненной Козы: гороскоп. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Год Красной Огненной Козы начнётся 6 февраля 2027 года; до этого продолжается год Лошади. Козу также называют Овцой. Подробнее — о символе 2027 года. Упрямый Козерог и упрямая Коза — отличная пара для спора о перестановке дивана. Но это разные традиции: западный зодиак и восточный календарь, соединённые здесь в игровом прогнозе.

Восточный знак Тема 2027 года Крыса Весной — разговор со старым знакомым Бык В августе — сентябре — домашние обязанности Тигр Весной — инициатива. После июля — учёба или поездка, где можно попробовать новую роль Кролик В феврале — встречи в небольшой компании Дракон В конце ноября — личный замысел Змея В марте — возвращение к отложенному Лошадь До июля — обсуждение совместных планов Коза С февраля — творчество. Осенью — постоянное место для любимого занятия в расписании Обезьяна В январе — необычное решение старой задачи. С августа — знания, расширяющие выбор Петух В октябре — уточнение договорённостей Собака Весной — поддержка. Осенью — различие между добровольной помощью и обязанностью Свинья В декабре — время для тёплых встреч

С февраля по июль практичность Козерога встречается с приписываемой Козе любовью к уюту. Осенью сюжет продолжается в творческих занятиях. Январские Козероги рождаются до китайского Нового года: им соответствует животное предыдущего восточного года. Учитывайте эту границу при определении знака.

Ключевые даты 2027 года для Козерога: Сатурн, Юпитер и затмения

Ключевые даты для Козерога на год Козы 2027. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Даты приведены по Москве. Дома условно отсчитываются от солнечного знака Козерога; это общая схема, а не индивидуальная натальная карта. Сатурн, управитель знака, и Нептун весь год в Овне, четвёртом доме: тема — семья. Сатурн ретрограден 9 августа — 24 декабря. Уран весь год в Близнецах, шестом доме распорядка и работы.

7 января — новолуние в Козероге.

— новолуние в Козероге. 10 января — 1 апреля — ретроградный Марс.

— ретроградный Марс. 3 февраля — 1 марта — Венера в Козероге.

— Венера в Козероге. 18 июля — полнолуние в Козероге и слабое полутеневое лунное затмение.

— полнолуние в Козероге и слабое полутеневое лунное затмение. 26 июля — Юпитер переходит из Льва в Деву, из восьмого дома общих ресурсов в девятый дом учёбы и путешествий.

— Юпитер переходит из Льва в Деву, из восьмого дома общих ресурсов в девятый дом учёбы и путешествий. 2 августа — полное солнечное затмение во Льве.

— полное солнечное затмение во Льве. 25 ноября — 19 декабря — второй проход Венеры по Козерогу.

— второй проход Венеры по Козерогу. С 25 ноября — Марс в Козероге.

— Марс в Козероге. 27 декабря — новолуние в Козероге.

Гороскоп на 2027 год Козерог-женщина

Гороскоп на 2027 год Козерог-женщина. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В январе центральным вопросом станет право выбирать самой. Если день рождения проходит по одному сценарию, захочется изменить гостей, место или формат праздника. Чужие ожидания не обязаны определять ваши желания. В феврале, пока Венера идёт по Козерогу, прогноз выделяет удовольствие от собственного образа. Может захотеться вернуться к танцам или чаще попадать в кадр, вместо того чтобы фотографировать других.

Март возвращает к незавершённому. Например, вы начали семейную хронику, но никто не помогал собирать фотографии. Весной станет важен вопрос, хотите ли вы продолжать. Апрель и май в этом сценарии допускают более простой формат: несколько историй вместо огромного архива.

В июне и июле внимание перемещается к границам заботы. «Ты же лучше знаешь» перестаёт быть комплиментом, когда вслед за ним передают очередную чужую задачу. Полнолуние 18 июля символически выделяет личный итог: что вы делаете с удовольствием, а что продолжаете по инерции.

После 26 июля в прогнозе больше места для учёбы. Осенью особенно интересным может стать занятие, в котором вы новичок: язык, история искусства, фотография. Необязательно превращать увлечение в работу. С 25 ноября до 19 декабря Венера снова в вашем знаке. Конец года связан с вниманием к себе и приятными встречами. Новолуние 27 декабря предлагает оценить год по собственным критериям.

Гороскоп на 2027 год Козерог-мужчина

Гороскоп на 2027 год Козерог-мужчина. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Январь — март связаны с привычкой отвечать за всё лично. Если вы организуете семейные поездки и ведёте дело с друзьями, начало года покажет, где ваше участие необходимо. Ретроградный Марс символизирует пересмотр привычных действий.

В апреле — июне важнее умение объяснять. Вместо того чтобы молча чинить вещи самому, покажите последовательность другому. В семейной теме Сатурна это переход от незаменимости к договорённостям. После 26 июля поездка или курс могут напомнить о давнем замысле. Осенью предстоит выяснить, что в нём привлекает: знание, общение или возможность проверить себя.

С 25 ноября Марс подчёркивает инициативу. Захочется предложить маршрут или собрать команду. Декабрьский итог — дело, продолжающееся без вашего постоянного контроля.

Любовь и отношения Козерога в 2027 году

Любовь и отношения Козерога в 2027 году Огненной Козы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В январе отношения в прогнозе начинаются с вопроса о времени: сколько его остаётся на двоих после всех обязательств? Для пары это может быть разговор о вечерах без рабочих сообщений. Для одинокого Козерога — понимание, какой формат знакомства ему действительно приятен.

С 3 февраля по 1 марта Венера в Козероге выделяет тему взаимности. В символическом сценарии знакомство начинается через общее занятие или разговор, который хочется продолжить. Тем, кто давно вместе, февраль предлагает вспомнить, что нравится партнёру сейчас: привычки меняются, даже если кажется, что вы знаете друг о друге всё.

В июне и июле важнее становятся бытовые ожидания. Один считает совместным отдыхом большую компанию, другому нужен спокойный вечер. Это повод уточнить желания, а не делать вывод о несовместимости. К полнолунию 18 июля в прогнозе заметнее собственные потребности и готовность говорить о них прямо.

После 26 июля романтический сюжет связан с новыми впечатлениями, а с 25 ноября по 19 декабря — с вниманием и инициативой. Обещать свадьбу по календарю нельзя. Общую картину дополняет любовный гороскоп на 2027 год для всех знаков. Если партнёр — Рак, сравните темы в прогнозе для Рака: противоположность знаков в зодиаке сама по себе не определяет судьбу пары.

Деньги и работа Козерога в 2027 году: коротко о главном

Деньги и работа Козерога в 2027 году: коротко о главном. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В январе — марте рабочий сюжет связан с возвращением к задачам, которые формально завершены, но продолжают требовать внимания. В астрологическом прочтении ретроградного Марса полезнее становится ясность ролей: кто принимает результат, кто отвечает на вопросы и где заканчивается ваше участие.

С апреля по июль акцент смещается на совместную работу и ожидания от неё. Юпитер во Льве выделяет общие ресурсы, однако не обещает прибыль. После 26 июля интереснее становятся обучение и обмен опытом. Осенью новый навык может изменить отношение к привычной задаче, даже если должность остаётся прежней. Общую картину дополняют финансовый гороскоп на 2027 год и гороскоп карьеры и работы на 2027 год. Эти материалы описывают символические темы; выбирать сделки, кредиты или момент увольнения по ним не стоит.

Гороскоп Козерога на 2027 год по месяцам

Для январских Козерогов начало 2027-го соединяет календарный праздник и день рождения. Новолуние 7 января добавляет символическую точку отсчёта. Чего хочется больше в обычной неделе: общения, тишины, времени на музыку?

С 10 января Марс ретрограден: сюжет месяца включает возврат к планам. Это не запрет начинать дела. Возможно, прошлогодняя цель утратила смысл, а вы переносите её в новый ежедневник только из упрямства. Для женщин-Козерогов январский акцент — назвать желания без оправданий. Если хочется камерного дня рождения, необязательно устраивать большой приём. Если хочется праздника, не нужно делать вид, что вам ничего не надо.

Месяц Событие или тема Совет Январь Новолуние 7-го; Марс ретрограден с 10-го Выберите одну личную цель Февраль Венера в Козероге с 3-го; год Козы с 6-го Найдите время для встречи Март Ретроградный Марс до конца месяца Вернитесь к незавершённому Апрель Марс директен с 1-го Продолжите начатое Май Сатурн в секторе дома Обсудите семейные обязанности Июнь Уран в секторе повседневности Попробуйте изменить распорядок Июль Лунное затмение 18-го; переход Юпитера 26-го Подведите личные итоги Август Солнечное затмение 2-го; Сатурн ретрограден с 9-го Уточните общие ожидания Сентябрь Юпитер в секторе учёбы Вернитесь к интересующей теме Октябрь Сатурн остаётся ретроградным Пересмотрите договорённость Ноябрь Венера и Марс входят в Козерог 25-го Проявите инициативу Декабрь Сатурн директен с 24-го; новолуние 27-го Наметьте планы на 2028 год

Март завершает период ретроградного Марса. Почему дело остановилось: не хватает времени, интереса или ясности? Можно продолжить курс самостоятельно, если расписание группы не подходит. Возврат к задаче не обязывает завершать её любой ценой.

Октябрь: разговор о правилах дома. Сатурн остаётся ретроградным в четвёртом доме. Символически возвращаются семейные договорённости: кто принимает гостей, кому нужна тишина? Правило действует потому, что удобно сейчас, или потому, что так было всегда?

Таро-прогноз на 2027 год для Козерога

По традиции таро образы карт используют для размышления. Здесь они подобраны к темам прогноза, а не получены в случайном раскладе. Карта года — Император: порядок, ответственность и границы. В домашних вопросах 2027-го правила помогают, пока у каждого остаётся право голоса.

порядок, ответственность и границы. В домашних вопросах 2027-го правила помогают, пока у каждого остаётся право голоса. Январь — март: Отшельник. Образ самостоятельного поиска: какие цели выбраны вами, а какие появились из чужих ожиданий?

Образ самостоятельного поиска: какие цели выбраны вами, а какие появились из чужих ожиданий? Апрель — июль: Четвёрка жезлов. По традиции таро это дом и общий праздник, возможность радоваться результату вместе с близкими.

По традиции таро это дом и общий праздник, возможность радоваться результату вместе с близкими. Август — декабрь: Паж пентаклей. Образ ученика поддерживает тему занятий, в которых любопытство важнее немедленного результата. Карты не предсказывают конкретные события.

В чём встречать 2027 год Козерогу

В чём встречать 2027 год Огненной Козы Козерогу по гороскопу. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для ночи с 31 декабря на 1 января подойдут графитовый костюм с бордовым аксессуаром или шоколадное платье с золотистым украшением. Дома — трикотаж и одна нарядная деталь. Это стилизация, а не условие удачи: год Козы начнётся 6 февраля. Сравнить земные акценты можно с прогнозами для Тельца и Девы.

Частые вопросы (FAQ)

Что ждёт Козерога в 2027 году? До конца июля прогноз выделяет дом и обязательства, затем — учёбу и путешествия. Конец года связан с инициативой.

Подходит ли год Козы Козерогам? Символически их объединяют устойчивость и уют. С февраля это повод уделить время дому, но не гарантия удачи.

Каким будет январь 2027 года для Козерога? Новолуние 7 января выделяет личные планы, ретроградный Марс с 10-го — пересмотр начатого.

Когда у Козерога начнётся белая полоса в 2027 году? Единой даты нет. Февраль выделяется симпатиями, период после 26 июля — знаниями. Транзиты не гарантируют благополучия.

В чём встречать 2027 год Козерогу? В земных оттенках с красными или золотистыми деталями. Ориентируйтесь на место праздника и свой вкус.

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Авторы Карина Морозова