Что ждёт Козерога в 2027 году Красной Огненной Козы: январь, любовь, таро
Оглавление
Гороскоп Козерог 2027 для женщин и мужчин: чем год Козы обернётся для Козерога, январь и ключевые месяцы, таро и в чём встречать Новый год.
Гороскоп Козерог 2027: что ждёт женщин и мужчин в год Козы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Гороскоп «Козерог — 2027» — для тех, чей знак зодиака Козерог (22 декабря — 19 января). Козерог в год Козы учится договариваться: одного упрямства для счастья маловато.
Каким будет 2027 год для Козерога: главное
До конца июля внимание сосредоточено на доме и общих обязательствах. С 26 июля Юпитер в Деве выделяет учёбу и путешествия. Плутон окончательно покинул знак в ноябре 2024-го. «Жизнь после 16 лет Плутона» — метафора освоения перемен. Для сравнения — что звёзды обещали Козерогам в 2026 году. Оценки показывают акценты прогноза, а не вероятность успеха.
|Сфера
|Оценка
|Пояснение
|Дом и семья
|5/5
|Весь год — обязанности и личное пространство
|Любовь
|4/5
|Февраль и конец ноября — декабрь: тема взаимности
|Работа
|3/5
|Зимой — пересмотр задач, весной — продолжение начатого
|Деньги
|3/5
|До конца июля — общие обязательства
|Учёба и поездки
|5/5
|С 26 июля — новые знания и впечатления
Козерог в год Красной Огненной Козы
Козерог в год Красной Огненной Козы: гороскоп. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Год Красной Огненной Козы начнётся 6 февраля 2027 года; до этого продолжается год Лошади. Козу также называют Овцой. Подробнее — о символе 2027 года. Упрямый Козерог и упрямая Коза — отличная пара для спора о перестановке дивана. Но это разные традиции: западный зодиак и восточный календарь, соединённые здесь в игровом прогнозе.
|Восточный знак
|Тема 2027 года
|Крыса
|Весной — разговор со старым знакомым
|Бык
|В августе — сентябре — домашние обязанности
|Тигр
|Весной — инициатива. После июля — учёба или поездка, где можно попробовать новую роль
|Кролик
|В феврале — встречи в небольшой компании
|Дракон
|В конце ноября — личный замысел
|Змея
|В марте — возвращение к отложенному
|Лошадь
|До июля — обсуждение совместных планов
|Коза
|С февраля — творчество. Осенью — постоянное место для любимого занятия в расписании
|Обезьяна
|В январе — необычное решение старой задачи. С августа — знания, расширяющие выбор
|Петух
|В октябре — уточнение договорённостей
|Собака
|Весной — поддержка. Осенью — различие между добровольной помощью и обязанностью
|Свинья
|В декабре — время для тёплых встреч
С февраля по июль практичность Козерога встречается с приписываемой Козе любовью к уюту. Осенью сюжет продолжается в творческих занятиях. Январские Козероги рождаются до китайского Нового года: им соответствует животное предыдущего восточного года. Учитывайте эту границу при определении знака.
Ключевые даты 2027 года для Козерога: Сатурн, Юпитер и затмения
Ключевые даты для Козерога на год Козы 2027. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Даты приведены по Москве. Дома условно отсчитываются от солнечного знака Козерога; это общая схема, а не индивидуальная натальная карта. Сатурн, управитель знака, и Нептун весь год в Овне, четвёртом доме: тема — семья. Сатурн ретрограден 9 августа — 24 декабря. Уран весь год в Близнецах, шестом доме распорядка и работы.
- 7 января — новолуние в Козероге.
- 10 января — 1 апреля — ретроградный Марс.
- 3 февраля — 1 марта — Венера в Козероге.
- 18 июля — полнолуние в Козероге и слабое полутеневое лунное затмение.
- 26 июля — Юпитер переходит из Льва в Деву, из восьмого дома общих ресурсов в девятый дом учёбы и путешествий.
- 2 августа — полное солнечное затмение во Льве.
- 25 ноября — 19 декабря — второй проход Венеры по Козерогу.
- С 25 ноября — Марс в Козероге.
- 27 декабря — новолуние в Козероге.
Гороскоп на 2027 год Козерог-женщина
Гороскоп на 2027 год Козерог-женщина. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В январе центральным вопросом станет право выбирать самой. Если день рождения проходит по одному сценарию, захочется изменить гостей, место или формат праздника. Чужие ожидания не обязаны определять ваши желания. В феврале, пока Венера идёт по Козерогу, прогноз выделяет удовольствие от собственного образа. Может захотеться вернуться к танцам или чаще попадать в кадр, вместо того чтобы фотографировать других.
Март возвращает к незавершённому. Например, вы начали семейную хронику, но никто не помогал собирать фотографии. Весной станет важен вопрос, хотите ли вы продолжать. Апрель и май в этом сценарии допускают более простой формат: несколько историй вместо огромного архива.
В июне и июле внимание перемещается к границам заботы. «Ты же лучше знаешь» перестаёт быть комплиментом, когда вслед за ним передают очередную чужую задачу. Полнолуние 18 июля символически выделяет личный итог: что вы делаете с удовольствием, а что продолжаете по инерции.
После 26 июля в прогнозе больше места для учёбы. Осенью особенно интересным может стать занятие, в котором вы новичок: язык, история искусства, фотография. Необязательно превращать увлечение в работу. С 25 ноября до 19 декабря Венера снова в вашем знаке. Конец года связан с вниманием к себе и приятными встречами. Новолуние 27 декабря предлагает оценить год по собственным критериям.
Гороскоп на 2027 год Козерог-мужчина
Гороскоп на 2027 год Козерог-мужчина. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Январь — март связаны с привычкой отвечать за всё лично. Если вы организуете семейные поездки и ведёте дело с друзьями, начало года покажет, где ваше участие необходимо. Ретроградный Марс символизирует пересмотр привычных действий.
В апреле — июне важнее умение объяснять. Вместо того чтобы молча чинить вещи самому, покажите последовательность другому. В семейной теме Сатурна это переход от незаменимости к договорённостям. После 26 июля поездка или курс могут напомнить о давнем замысле. Осенью предстоит выяснить, что в нём привлекает: знание, общение или возможность проверить себя.
С 25 ноября Марс подчёркивает инициативу. Захочется предложить маршрут или собрать команду. Декабрьский итог — дело, продолжающееся без вашего постоянного контроля.
Любовь и отношения Козерога в 2027 году
Любовь и отношения Козерога в 2027 году Огненной Козы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В январе отношения в прогнозе начинаются с вопроса о времени: сколько его остаётся на двоих после всех обязательств? Для пары это может быть разговор о вечерах без рабочих сообщений. Для одинокого Козерога — понимание, какой формат знакомства ему действительно приятен.
С 3 февраля по 1 марта Венера в Козероге выделяет тему взаимности. В символическом сценарии знакомство начинается через общее занятие или разговор, который хочется продолжить. Тем, кто давно вместе, февраль предлагает вспомнить, что нравится партнёру сейчас: привычки меняются, даже если кажется, что вы знаете друг о друге всё.
В июне и июле важнее становятся бытовые ожидания. Один считает совместным отдыхом большую компанию, другому нужен спокойный вечер. Это повод уточнить желания, а не делать вывод о несовместимости. К полнолунию 18 июля в прогнозе заметнее собственные потребности и готовность говорить о них прямо.
После 26 июля романтический сюжет связан с новыми впечатлениями, а с 25 ноября по 19 декабря — с вниманием и инициативой. Обещать свадьбу по календарю нельзя. Общую картину дополняет любовный гороскоп на 2027 год для всех знаков. Если партнёр — Рак, сравните темы в прогнозе для Рака: противоположность знаков в зодиаке сама по себе не определяет судьбу пары.
Деньги и работа Козерога в 2027 году: коротко о главном
Деньги и работа Козерога в 2027 году: коротко о главном. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
В январе — марте рабочий сюжет связан с возвращением к задачам, которые формально завершены, но продолжают требовать внимания. В астрологическом прочтении ретроградного Марса полезнее становится ясность ролей: кто принимает результат, кто отвечает на вопросы и где заканчивается ваше участие.
С апреля по июль акцент смещается на совместную работу и ожидания от неё. Юпитер во Льве выделяет общие ресурсы, однако не обещает прибыль. После 26 июля интереснее становятся обучение и обмен опытом. Осенью новый навык может изменить отношение к привычной задаче, даже если должность остаётся прежней. Общую картину дополняют финансовый гороскоп на 2027 год и гороскоп карьеры и работы на 2027 год. Эти материалы описывают символические темы; выбирать сделки, кредиты или момент увольнения по ним не стоит.
Гороскоп Козерога на 2027 год по месяцам
Для январских Козерогов начало 2027-го соединяет календарный праздник и день рождения. Новолуние 7 января добавляет символическую точку отсчёта. Чего хочется больше в обычной неделе: общения, тишины, времени на музыку?
С 10 января Марс ретрограден: сюжет месяца включает возврат к планам. Это не запрет начинать дела. Возможно, прошлогодняя цель утратила смысл, а вы переносите её в новый ежедневник только из упрямства. Для женщин-Козерогов январский акцент — назвать желания без оправданий. Если хочется камерного дня рождения, необязательно устраивать большой приём. Если хочется праздника, не нужно делать вид, что вам ничего не надо.
|Месяц
|Событие или тема
|Совет
|Январь
|Новолуние 7-го; Марс ретрограден с 10-го
|Выберите одну личную цель
|Февраль
|Венера в Козероге с 3-го; год Козы с 6-го
|Найдите время для встречи
|Март
|Ретроградный Марс до конца месяца
|Вернитесь к незавершённому
|Апрель
|Марс директен с 1-го
|Продолжите начатое
|Май
|Сатурн в секторе дома
|Обсудите семейные обязанности
|Июнь
|Уран в секторе повседневности
|Попробуйте изменить распорядок
|Июль
|Лунное затмение 18-го; переход Юпитера 26-го
|Подведите личные итоги
|Август
|Солнечное затмение 2-го; Сатурн ретрограден с 9-го
|Уточните общие ожидания
|Сентябрь
|Юпитер в секторе учёбы
|Вернитесь к интересующей теме
|Октябрь
|Сатурн остаётся ретроградным
|Пересмотрите договорённость
|Ноябрь
|Венера и Марс входят в Козерог 25-го
|Проявите инициативу
|Декабрь
|Сатурн директен с 24-го; новолуние 27-го
|Наметьте планы на 2028 год
Март завершает период ретроградного Марса. Почему дело остановилось: не хватает времени, интереса или ясности? Можно продолжить курс самостоятельно, если расписание группы не подходит. Возврат к задаче не обязывает завершать её любой ценой.
Октябрь: разговор о правилах дома. Сатурн остаётся ретроградным в четвёртом доме. Символически возвращаются семейные договорённости: кто принимает гостей, кому нужна тишина? Правило действует потому, что удобно сейчас, или потому, что так было всегда?
Таро-прогноз на 2027 год для Козерога
По традиции таро образы карт используют для размышления. Здесь они подобраны к темам прогноза, а не получены в случайном раскладе.
- Карта года — Император: порядок, ответственность и границы. В домашних вопросах 2027-го правила помогают, пока у каждого остаётся право голоса.
- Январь — март: Отшельник. Образ самостоятельного поиска: какие цели выбраны вами, а какие появились из чужих ожиданий?
- Апрель — июль: Четвёрка жезлов. По традиции таро это дом и общий праздник, возможность радоваться результату вместе с близкими.
- Август — декабрь: Паж пентаклей. Образ ученика поддерживает тему занятий, в которых любопытство важнее немедленного результата. Карты не предсказывают конкретные события.
В чём встречать 2027 год Козерогу
В чём встречать 2027 год Огненной Козы Козерогу по гороскопу. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Для ночи с 31 декабря на 1 января подойдут графитовый костюм с бордовым аксессуаром или шоколадное платье с золотистым украшением. Дома — трикотаж и одна нарядная деталь. Это стилизация, а не условие удачи: год Козы начнётся 6 февраля. Сравнить земные акценты можно с прогнозами для Тельца и Девы.
Частые вопросы (FAQ)
Что ждёт Козерога в 2027 году?
До конца июля прогноз выделяет дом и обязательства, затем — учёбу и путешествия. Конец года связан с инициативой.
Подходит ли год Козы Козерогам?
Символически их объединяют устойчивость и уют. С февраля это повод уделить время дому, но не гарантия удачи.
Каким будет январь 2027 года для Козерога?
Новолуние 7 января выделяет личные планы, ретроградный Марс с 10-го — пересмотр начатого.
Когда у Козерога начнётся белая полоса в 2027 году?
Единой даты нет. Февраль выделяется симпатиями, период после 26 июля — знаниями. Транзиты не гарантируют благополучия.
В чём встречать 2027 год Козерогу?
В земных оттенках с красными или золотистыми деталями. Ориентируйтесь на место праздника и свой вкус.
Уже вышли прогнозы на 2027 год для Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва, Девы, Весов, Скорпиона и Стрельцов. Также читайте сводные финансовый гороскоп, гороскоп карьеры и любовный гороскоп на 2027 год.
Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАХ!