Что ждёт Весов в 2027 году Красной Огненной Козы: отношения, перемены, таро Оглавление Каким будет 2027 год для Весов: главное Коротко о 2027 годе Сатурн в зоне партнёрства: ключевые даты 2027 года для Весов Год Красной Огненной Козы для Весов Гороскоп на 2027 год Весы-женщина Гороскоп на 2027 год Весы-мужчина Любовь и отношения Весов в 2027 году Деньги и работа Весов в 2027 году: коротко о главном Гороскоп Весов на 2027 год по месяцам Таро-прогноз на 2027 год для Весов В чём встречать 2027 год Весам Частые вопросы (FAQ) Гороскоп Весы 2027 для женщин и мужчин: отношения под знаком Сатурна, осень и день рождения, таро-прогноз и в чём встречать год Огненной Козы. Гороскоп Весы 2027: что ждёт женщин и мужчин в год Козы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Гороскоп Весы 2027 обещает взрослые решения в паре. Сатурн весь год проведёт в секторе партнёрства, а осенью Венера вернётся в ваш знак зодиака. Life.ru рассказывает, что ждёт Весов (24 сентября — 23 октября), когда стоит поговорить о будущем и что подскажет карта года.

Каким будет 2027 год для Весов: главное

Каким будет 2027 год Красной Огненной Козы для Весов: главное. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

«Когда-нибудь съедемся», «потом решим, где жить». В 2027-м Весам предстоит выбрать, какие из общих планов они готовы воплотить. Весной поводом для разговора может стать даже объявление о сдаче квартиры, которое один отправит другому. И тут выяснится, что пора обсудить, в каком районе удобно жить обоим и когда каждый готов к переезду.

Коротко о 2027 годе

Сфера Оценка Что выделяет гороскоп Любовь 5/5 Середина сентября и начало октября — время свиданий Работа 4/5 Весной знакомые могут позвать в новый проект Деньги 3/5 В октябре на первый план выйдут общие траты Друзья 4/5 Встречи по интересам особенно удачны в мае и июне Учёба и поездки 4/5 В июне стоит вернуться к идее курса или путешествия

Баллы в таблице — условные оценки развлекательного прогноза. Гороскоп составлен по солнечной схеме, в которой Весы считаются первым сектором, а остальные знаки по порядку обозначают другие сферы жизни. Даты приведены по московскому времени. Для сравнения посмотрите, что астрологи обещали Весам в 2026 году.

Сатурн в зоне партнёрства: ключевые даты 2027 года для Весов

Ключевые даты 2027 года Огненной козы для Весов. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Весь год Сатурн и Нептун проведут в Овне, противоположном знаке. В общем гороскопе Весов это седьмой дом, который в астрологии связывают с браком и деловыми союзами. Сатурн здесь отвечает за обязательства, а Нептун — за ожидания. Один уже выбирает квартиру, второй считает, что разговор о переезде был просто фантазией. Вернуться к таким разговорам можно с 9 августа по 24 декабря, пока Сатурн ретрограден.

Юпитер до 26 июля во Льве, в 11-м доме друзей и общих планов. Весной друзья могут позвать вас в общий проект. С 26 июля Юпитер переходит в Деву, в 12-й дом уединения и работы за кулисами. Уран весь год в Близнецах, в девятом доме учёбы и дальних поездок. В июне это повод примерить на себя роль новичка и пойти на курс, который давно приглянулся. Даты транзитов и лунных фаз указаны по Москве.

Год Красной Огненной Козы для Весов

Год Красной Огненной Козы начнётся 6 февраля 2027 года. Её также называют Овцой. Близкие Весам темы уюта и творчества в феврале можно обыграть на домашней встрече с друзьями. Подробнее о традициях — в материале про символ 2027 года.

Знак Годы рождения Что ждёт в 2027 году Крыса 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 В апреле предложите небольшое общее дело человеку, с которым давно хотели поработать. По первой задаче станет понятно, легко ли вам делить обязанности Бык 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 В марте обсудите, кто за что отвечает дома и какие обязанности пора перераспределить Тигр 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022 В июле предложите близким поездку, о которой давно думали. Выберите даты вместе и оставьте в маршруте место для остановки, которую предложит кто-то из компании Кролик 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023 В сентябре позовите в гости тех, с кем всё лето переписывались и никак не могли увидеться Дракон 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 В мае покажите работу, которую до сих пор видели только близкие Змея 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025 В октябре вернитесь к давней договорённости и уточните, чего вы ждёте друг от друга сейчас. Лошадь 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026 В январе разгрузите расписание, чтобы довести до конца одно дело, отложенное в декабре Коза 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027 После 6 февраля вернитесь к увлечению, на которое давно не хватало времени. В сентябре позовите близких разделить его с вами, будь то урок керамики или прогулка с фотоаппаратом Обезьяна 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 В июне выберите короткую поездку или открытую лекцию по теме, которая давно вас занимает. Петух 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 В августе вернитесь к задаче, которую хочется закончить до дня рождения Собака 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 В ноябре придумайте семейную традицию, которую будет приятно повторять и после праздников Свинья 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 В декабре заранее обсудите с родными, как и где хочется провести праздники

Гороскоп на 2027 год Весы-женщина

Гороскоп на 2027 год Огненной Козы для Весы-женщины. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если на вопрос «чего ты хочешь?» вы привыкли отвечать «как тебе удобнее», около полнолуния 22 марта попробуйте назвать свой вариант первой. Допустим, вы хотели провести отпуск вдвоём, а партнёр уже позвал друзей. Пока до поездки есть время, расскажите, почему вам важны эти дни наедине. Возможно, получится провести часть отпуска вдвоём, а на выходные присоединиться к компании.

С апреля до середины июля, пока Юпитер идёт по сектору друзей и общих планов, присмотритесь к людям, с которыми вас знакомят подруги. Если на общем ужине вы весь вечер проговорили с одним человеком и по дороге домой вспомнили ещё десяток вопросов, предложите встретиться вдвоём. А если вы давно в паре, это время можно посвятить увлечению, которым вам обеим или обоим давно хотелось заняться вместе, будь то танцы или короткие поездки по выходным.

С 14 сентября по 8 октября Венера в Весах даёт повод устроить свидание или день рождения по своему вкусу. Если вам давно хочется встретить новый личный год за завтраком на двоих, предложите этот вариант, даже если обычно собираете большую компанию. А если вы с партнёром уже думаете о свадьбе, осенью можно обсудить, каким каждый представляет этот день. Вполне возможно, что вы оба мечтаете о тихой церемонии, хотя до сих пор обсуждали, куда рассадить всех родственников.

Гороскоп на 2027 год Весы-мужчина

Гороскоп на 2027 год Огненной Козы для Весы-мужчины. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С 10 января по 1 апреля, пока Марс ретрограден, гороскоп предлагает вернуться к делам, которые застряли на полпути. Если зимой вам захочется бросить проект, вспомните, на чём именно всё остановилось. Возможно, вы взялись за слишком многое сразу или ждали ответа от человека, который уже забыл о вашем разговоре. К весне может выясниться, что для продолжения хватит одного звонка.

С 15 июля по 2 сентября Марс пройдёт по Весам, и в это время по прогнозу будет проще взять инициативу на себя. Если вам давно нравится женщина из вашей компании, позовите её в место, о котором вы уже говорили. Может, она упоминала выставку, на которую всё собиралась, или хотела посмотреть фильм, который скоро снимут с проката. А если вы давно в паре, самое время выбрать дату для той самой поездки, ссылки на которую вы пересылаете друг другу с весны.

16 октября ретроградный Меркурий вернётся в Весы, и до 28 октября гороскоп выделяет разговоры, к которым пора вернуться. Если вы согласились провести новогодние праздники у семьи партнёрши, а сами рассчитывали хотя бы на пару дней вдвоём, скажите об этом, пока планы ещё легко поменять. Возможно, она тоже хотела оставить часть каникул свободной, просто решила, что вас устраивает первый вариант.

Любовь и отношения Весов в 2027 году

Любовный гороскоп Весов на 2027 год Огненной Козы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Сатурн в седьмом доме делает главной темой года обязательства, которые пара берёт на себя по обоюдному желанию. Весной поводом для разговора может стать обычное расписание. В какой день вы оба успеваете к ужину? Как провести выходные, чтобы успеть побыть и вместе, и поодиночке? Около 22 марта гороскоп предлагает обсудить один вопрос, из-за которого чаще всего приходится на ходу менять планы. К осени вы поймёте, прижилось ли это решение.

Выйдут ли Весы замуж в 2027 году? По гороскопу положение Сатурна выделяет тему брака, поэтому осенью у тех, кто уже думает о свадьбе, разговор может стать предметнее. Один мечтает собрать всю семью, другой хочет расписаться вдвоём и уехать на выходные. Обсудите, какой день порадует обоих и сколько времени нужно на подготовку. Если мнения разойдутся, спросите друг друга, какую часть праздника каждый ждёт больше всего.

Найдут ли одинокие Весы человека, с которым захотят серьёзных отношений? По прогнозу больше всего поводов для знакомств будет с апреля до середины июля и с 14 сентября по 8 октября, когда Венера пройдёт по Весам. Весной присмотритесь к людям, с которыми часто пересекаетесь у друзей или на занятиях, а осенью, если встреча вам понравилась, предложите увидеться снова. Иногда разговор о том, как каждый из вас проводит обычный вторник, расскажет о совместимости больше, чем идеальное первое свидание. Как эти периоды выглядят для вашего партнёра, можно посмотреть в любовном гороскопе на 2027 год для всех знаков.

Деньги и работа Весов в 2027 году: коротко о главном

Деньги и карьера Весов в 2027 году Красной Козы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

С апреля до 26 июля Юпитер во Льве выделяет работу через знакомых. Бывший коллега может позвать вас в команду, а разговор в профессиональном чате — дать повод показать портфолио. После перехода Юпитера в Деву на первый план выходят задачи, результат которых увидят позже. Это может быть доработка презентации или подготовка проекта к осеннему запуску.

Октябрьский прогноз возвращает к условиям, которые в начале сотрудничества обсуждали между делом. В центре внимания сроки, объём работы и оплата за задачи, появившиеся по ходу проекта. Если летом речь шла о разовой помощи, к осени стоит прояснить, какой формат сотрудничества теперь имеют в виду обе стороны. Так проще понять, какие задачи уже на вас. Прогнозы для всех знаков Life.ru собрал в двух материалах — финансовом гороскопе на 2027 год и гороскопе карьеры на год Огненной Козы 2027.

Гороскоп Весов на 2027 год по месяцам

Помесячный гороскоп Весов на 2027 год выделяет несколько периодов. В январе на первый план выходят отложенные дела, в июле общие планы уступают место личным, а осенью больше внимания достаётся отношениям. Советы в таблице подсказывают, как обыграть эти темы в повседневной жизни.

Гороскоп Весов на 2027 год по месяцам Месяц Событие Совет Весам Январь 10 января Марс становится ретроградным Вернитесь к делу, которое отложили в декабре Февраль 6 февраля начинается год Красной Огненной Козы Позовите в гости тех, с кем хочется видеться чаще Март 22 марта — полнолуние в Весах Спросите партнёра, какими он видит ваши общие планы на осень Апрель 1 апреля Марс завершает ретроградное движение Назначьте новую дату встречи, которую пришлось отложить зимой Май 15 мая Венера переходит в Телец Найдите вечер для свидания посреди рабочей недели Июнь 8 июня Венера переходит в Близнецы Выберите выставку или маршрут для короткой поездки вдвоём Июль 15 июля Марс входит в Весы, а 26 июля Юпитер переходит из Льва в Деву В середине месяца предложите друзьям общий план, а в конце оставьте вечер для себя Август 9 августа Сатурн становится ретроградным в Овне Обсудите, устраивает ли вас привычное распределение домашних дел Сентябрь 14 сентября Венера входит в Весы, а 30 сентября в этом же знаке состоится новолуние Спланируйте день рождения так, как хочется вам Октябрь 8 октября Венера покидает Весы. Меркурий ретрограден с 7 по 28 октября и возвращается в Весы 16-го Уточните детали общего плана, который начали обсуждать в сентябре Ноябрь 25 ноября Венера и Марс переходят в Козерог Устройте домашний ужин для близких, с которыми давно не собирались за одним столом Декабрь 24 декабря Сатурн завершает ретроградное движение Решите вместе, какие из новых договорённостей хочется сохранить в 2028-м

Таро-прогноз на 2027 год для Весов

Таро-прогноз на 2027 год для Весов. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Карта года — Справедливость. По традиции таро этот аркан связывают с взвешенным выбором и ответственностью за него. На карте Уэйта есть и весы, и меч. В марте можно спросить себя, за какую часть общего решения вы готовы отвечать. Двойка кубков — карта взаимности. В сентябре присмотритесь к человеку, который тоже предлагает встречи и помнит, о чём вы говорили в прошлый раз.

Тройка пентаклей — карта совместной работы. Весной её можно прочитать как повод обсудить, кто за какую часть проекта возьмётся. Отшельник — карта уединения. После 26 июля она предлагает оставить вечер себе и понять, какие планы вам по-прежнему интересны.

В чём встречать 2027 год Весам

В чём встречать 2027 год Огненной Козы Весам по гороскопу. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

К новогодней ночи Весам подойдут гранатовый, терракотовый и тёплый красный. Начните с вещи, которую вам уже нравится носить. К молочному костюму можно подобрать бордовые туфли или бархатную сумку, а к чёрному платью — гранатовые серьги. Если хочется сделать красный главным цветом вечера, попробуйте терракотовую рубашку со светлыми брюками или бордовое платье с золотистыми украшениями.

Для ужина дома подойдёт мягкий джемпер тёплого красного оттенка. Если встречаете Новый год в ресторане, присмотритесь к бархатному жакету. Его можно надеть с простым топом и прямыми брюками, а после праздников носить с любимыми джинсами. Праздничный аксессуар можно надеть снова 6 февраля, когда начнётся китайский Новый год. Например, бордовую сумку, которая в декабре дополняла молочный костюм, в феврале можно взять на встречу с друзьями и сочетать с тёмным жакетом. Больше идей для праздничного образа собрали в материале о том, в чём встречать год Огненной Козы.

Частые вопросы (FAQ)

Подходит ли год Огненной Козы Весам, когда стоит заговорить о свадьбе и чего ждать от октября? Собрали короткие ответы на частые вопросы о 2027 годе. В основе прогноза — общий гороскоп для Весов по солнечному знаку.

Что ждёт Весов в 2027 году? Главная тема — серьёзные решения в паре. Весной можно обсудить совместное будущее, а осенью, когда Венера пройдёт по Весам, уделить время личным планам.

Выйдут ли Весы замуж в 2027 году? В прогнозе весна и сезон Весов подходят для разговора о браке. Решение о свадьбе зависит от желания обоих.

Подходит ли год Козы Весам? По символике года — да. Весам близки уют и творчество, которые восточная традиция связывает с Козой.

Что такое соляр и чем он отличается от гороскопа знака? Соляр — личная карта на момент, когда Солнце возвращается в своё положение при рождении. Это происходит около дня рождения. Для расчёта нужны данные рождения и место, для которого строят карту. Гороскоп знака общий для всех Весов.

Каким будет октябрь 2027 года для Весов? До 8 октября Венера в Весах выделяет свидания и праздники. 16 октября в знак возвращается ретроградный Меркурий, и до 28-го гороскоп предлагает уточнить общие планы.

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Авторы Анна Московко