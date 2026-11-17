Что ждёт Скорпиона в 2027 году Красной Огненной Козы: успех, любовь, таро
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Гороскоп Скорпион 2027 для женщин и мужчин: Юпитер в зените, ключевые месяцы, октябрь и день рождения, таро и в чём встречать год Огненной Козы.
ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Гороскоп «Скорпион — 2027» посвящён году признания: до конца июля на первый план выходят ваши достижения. В этой серии знак зодиака Скорпион объединяет родившихся с 23 октября по 21 ноября. Life.ru рассказывает, что ждёт женщин и мужчин в год Огненной Козы и почему осень станет особенно насыщенной.
Каким будет 2027 год для Скорпиона: главное
До 26 июля Юпитер находится во Льве, в условном секторе признания Скорпиона. После 26 июля важнее становится круг людей, с которыми хочется продолжать начатое. Оценки условны. Для сравнения — что звёзды обещали Скорпионам в 2026 году.
|Сфера
|Оценка
|Пояснение
|Признание
|5/5
|До 26 июля выделяется возможность показать результат
|Любовь
|4/5
|Начало января и октябрь связаны с взаимностью
|Друзья
|5/5
|После 26 июля заметнее роль единомышленников
|Деньги
|3/5
|Весь год важна ясность общих обязательств
|Режим и отдых
|3/5
|Тема года — посильный распорядок
Ключевые даты 2027 года для Скорпиона: Юпитер в зените и горячая осень
«Юпитер в зените» — астрологический образ. В этом прогнозе дома условно отсчитываются от солнечного знака Скорпиона. До 26 июля Юпитер во Льве выделяет десятый дом, признание и статус; затем в Деве — одиннадцатый дом, друзей и мечты.
С 10 января по 1 апреля Марс ретрограден: начало года связывают с пересмотром действий. Лунное затмение в Деве в ночь на 21 февраля выделяет окружение, полнолуние в Скорпионе 21 апреля — личные желания. Солнечное затмение во Льве 2 августа возвращает тему своего места и роли.
Осенью Марс проходит по Скорпиону с 2 сентября по 16 октября, Венера — с 8 октября по 1 ноября. Меркурий ретрограден 7–28 октября, начиная этот период в Скорпионе. Новолуние 29 октября символически открывает личный «новый год». Сатурн и Нептун весь год в Овне, шестом доме: их тема — наладить режим и отдых. Уран в Близнецах, восьмом доме, связан с переменами в общих ресурсах. Даты приведены по Москве.
Год Красной Огненной Козы для Скорпиона
Год Красной Огненной Козы для Скорпиона: гороскоп на 2027 год. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Красная Огненная Коза, или Овца, сменит Лошадь 6 февраля 2027 года. Это символическое сопоставление разных традиций. Подробнее — что означает символ 2027 года, Огненная Коза.
|Восточный знак
|Годы рождения: примеры
|Тема 2027 года
|Крыса
|1984, 1996, 2008, 2020
|Весной пригодятся знакомства. После июля разговор может перерасти в общее дело, если у обеих сторон найдётся время
|Бык
|1985, 1997, 2009, 2021
|До июля заметен результат подготовки. Осенью важно понять, какие обязанности хочется сохранить после первого успеха
|Тигр
|1986, 1998, 2010, 2022
|Весной — смелое выступление, осенью — внимание к отклику
|Кролик
|1987, 1999, 2011, 2023
|После июля интереснее небольшие компании
|Дракон
|1976, 1988, 2000, 2012
|До июля в центре внимания личные достижения
|Змея
|1977, 1989, 2001, 2013
|Зимняя подготовка получает продолжение весной
|Лошадь
|1978, 1990, 2002, 2014
|В январе ваш знак совпадает с символом текущего восточного года. После февраля сюжет связан с переходом к совместным планам
|Коза
|1979, 1991, 2003, 2015
|Совпадение с символом года подчёркивает близкое окружение. После июля особенно интересны идеи, для которых нашлась подходящая компания
|Обезьяна
|1980, 1992, 2004, 2016
|Осенью выделяется необычный подход к знакомому делу
|Петух
|1981, 1993, 2005, 2017
|Весной — мастерство, в октябре — точность слов
|Собака
|1982, 1994, 2006, 2018
|После июля важнее надёжные единомышленники
|Свинья
|1983, 1995, 2007, 2019
|Конец года связан с восстановлением общения
Гороскоп на 2027 год Скорпион-женщина
Гороскоп Скорпион-женщина на 2027 год Огненной Козы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Для женщины-Скорпиона весна связана с правом быть заметной. Выставка, спортивное достижение или законченный курс дают повод принять поздравления без привычного «да ничего особенного».
После 26 июля акцент смещается к окружению. С новыми знакомыми легче обсуждать нынешние интересы, а старые подруги могут ждать прежней роли. Октябрь с Венерой в Скорпионе выделяет личные желания: перед днём рождения вопрос «чего я хочу сама?» становится особенно уместным.
Гороскоп на 2027 год Скорпион-мужчина
Гороскоп Скорпион-мужчина на год Красной Огненной Козы 2027. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Для мужчины-Скорпиона первая половина года связана с признанием, за которым появляется ответственность. К вам обращаются за мнением и ждут участия. Следующий вопрос — сколько времени вы готовы этому отдать?
После 26 июля в центре прогноза — команда. В общем увлечении или семейном плане может выясниться, что остальные действуют иначе, но тоже получают результат. Сентябрь и первая половина октября, когда Марс находится в Скорпионе, выделяют инициативу: интересно вернуться к зимнему замыслу.
Любовь и отношения Скорпиона в 2027 году
Любовь и отношения Скорпиона в 2027 году Красной Огненной Козы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Первые дни января, до перехода Венеры в Стрелец 7 числа, в гороскопе связаны с вниманием и притяжением. Для свободного Скорпиона это сюжет о знакомстве, которое не хочется заканчивать вместе с праздниками. Для пары — возможность провести время вдвоём, когда гости уже разошлись, а обычный график ещё не вернулся.
Весной личная тема становится серьёзнее. Полнолуние 21 апреля в вашем знаке символически выделяет желания, которые трудно дальше оставлять невысказанными. Одному хочется больше совместного времени, другому — сохранить занятие, на которое партнёр не претендует. В этом прогнозе близость связана с возможностью услышать конкретную просьбу. После 26 июля знакомства вписываются в дружескую среду: общие занятия, встречи у знакомых, поездки компанией. Интерес может возникнуть к человеку, с которым уже есть темы помимо взаимной симпатии.
Второй заметный период — с 8 октября по 1 ноября, когда Венера снова проходит по Скорпиону. Но с 7 по 28 октября Меркурий ретрограден: в астрологической трактовке возвращаются старые разговоры. Сообщение от бывшего партнёра само по себе не обещает нового романа. Общие темы — в материале «Любовный гороскоп на 2027 год для всех знаков». Для сравнения с противоположным знаком — «Гороскоп Телец 2027». Противоположность знаков сама по себе не определяет совместимость.
Деньги и работа Скорпиона в 2027 году: коротко о главном
Деньги и работа Скорпиона в 2027 году: гороскоп на год Козы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
До 26 июля Юпитер в условном десятом доме выделяет профессиональную заметность. В центре прогноза — результат, который можно показать: завершённая задача, выступление, собственный проект. Весной разговор о вашей роли может стать предметнее, если окружающие уже понимают, за что именно вас ценят.
Солнечное затмение 2 августа возвращает тему статуса, а Юпитер в Деве переносит внимание на команду и общие планы. Осенью интереснее становится вопрос, с кем продолжать работу. Денежная линия связана с Ураном в секторе общих ресурсов: разные представления об обязательствах могут стать отдельной темой обсуждения. Юпитер в зените — подробности в гороскопе карьеры на 2027 год. Денежные темы вынесены отдельно в финансовый гороскоп на год Красной Огненной Козы для всех знаков зодиака.
Гороскоп Скорпиона на 2027 год по месяцам
|Месяц
|Событие или тема
|Совет
|Январь
|Венера в Скорпионе до 7-го; Марс ретрограден с 10-го
|Оставьте время для незавершённого
|Февраль
|Год Козы с 6-го; лунное затмение в ночь на 21-е
|Подумайте о своём окружении
|Март
|Продолжается ретроградность Марса
|Вернитесь к подготовке старой идеи
|Апрель
|Марс директный с 1-го; полнолуние в Скорпионе 21-го
|Назовите отложенное желание
|Май
|Юпитер в секторе признания
|Покажите законченный результат
|Июнь
|Продолжается тема публичности
|Прислушайтесь к отзывам
|Июль
|Юпитер в Деве с 26-го
|Обсудите общие планы
|Август
|Солнечное затмение во Льве 2-го
|Сопоставьте амбиции с интересами
|Сентябрь
|Марс в Скорпионе со 2-го
|Выберите дело для своей инициативы
|Октябрь
|Меркурий ретроградный; Венера в знаке; новолуние 29-го
|Уточняйте договорённости
|Ноябрь
|Сезон дней рождения
|Обсудите следующий личный замысел
|Декабрь
|Юпитер выделяет друзей и общие цели
|Решите, какие встречи продолжить
Начатые осенью 2026-го дела могут оставаться в центре внимания до весны 2027 года. Затем прогноз переходит к признанию, общим планам и насыщенной осени. Январь сочетает два настроения: в первые дни хочется общения и продолжения праздника, после 10-го сюжет становится спокойнее. Ретроградный Марс в традиции связывают с пересмотром действий.
Октябрь особенно насыщен. До 16-го Марс остаётся в Скорпионе, с 8-го здесь Венера, с 23-го начинается сезон знака. Меркурий ретрограден 7–28 октября, но в Скорпионе проводит только первую часть периода, до 16-го. Вокруг дня рождения могут возвращаться разговоры о встречах и желаниях. Новолуние 29 октября символически открывает следующий личный этап.
Таро-прогноз на 2027 год для Скорпиона
Для символического чтения выберем карту года «Суд» и три дополнительные карты. Это авторская подборка образов, а не случайный расклад. По традиции таро «Суд» связывают с пробуждением и новым этапом.
- Март — «Отшельник». Поиск собственного ответа и возвращение к незавершённому.
- Весна и начало лета — «Шестёрка жезлов». Признание: что уже можно показать без бесконечной доработки?
- Вторая половина года — «Тройка кубков». Дружеское участие: с кем хочется разделить достижение?
В чём встречать 2027 год Скорпиону
В чём встречать 2027 год Красной Огненной Козы Скорпиону по гороскопу. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)
Для ночи с 31 декабря на 1 января можно обыграть палитру будущего года Козы: бордовый, терракотовый, тёплый красный и золотистые детали. Это праздничная стилизация — восточный год начнётся 6 февраля. Выразительным акцентом могут стать бархатный жакет, серьги или рубашка винного оттенка. Главное, чтобы в наряде хотелось провести вечер, а не переодеться сразу после фотографии. Больше идей для праздничного образа собрали в материале о том, в чём встречать год Огненной Козы.
Частые вопросы (FAQ)
Что ждёт Скорпиона в 2027 году?
До 26 июля прогноз выделяет признание и достижения, затем — друзей и общие планы. Осень связана с личной инициативой, отношениями и пересмотром договорённостей.
Подходит ли год Козы Скорпионам?
Символика Козы — творчество и внимание к близким — перекликается с темой единомышленников во второй половине года. Это развлекательное сопоставление, а не гарантия удачи.
Каким будет октябрь 2027 года для Скорпиона?
Марс находится в Скорпионе до 16-го, Венера — с 8 октября по 1 ноября. Меркурий ретрограден 7–28 октября, новолуние в Скорпионе наступает 29-го. Прогноз выделяет личные желания и возвращение к разговорам.
Когда у Скорпиона в 2027 году лучшее время для любви?
В этом гороскопе выделены первые дни января, до 7-го, и период с 8 октября по 1 ноября: Венера проходит по Скорпиону. Это символические акценты, а не обещание обязательного знакомства.
В чём встречать 2027 год Скорпиону?
Подойдут бордовый, терракотовый, красный и золотистые детали — стилизация под Огненную Козу. Формат праздника и собственный вкус важнее астрологической палитры.
Если хочется узнать, какие темы выйдут на первый план у вашей пары, загляните в любовный гороскоп на 2027 год. А если уже обсуждаете с друзьями летнюю поездку или строите планы с родными, сравните свой прогноз с гороскопами для Овна, Тельца, Близнецов, Рака, Льва и Весов. Главные темы года Огненной Козы собраны в общем гороскопе на 2027 год для всех знаков зодиака.
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