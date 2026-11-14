Что ждёт Льва в 2027 году Красной Огненной Козы: Юпитер, затмение, таро Оглавление Каким будет 2027 год для Льва: главное Юпитер во Льве и затмение 2 августа: ключевые даты 2027 года Лев в год Красной Огненной Козы Гороскоп на 2027 год Лев-женщина Гороскоп на 2027 год Лев-мужчина Любовь и отношения Льва в 2027 году Деньги и работа Льва в 2027 году: коротко о главном Гороскоп Льва на 2027 год по месяцам Таро-прогноз на 2027 год для Льва В чём встречать 2027 год Львам Советы астрологов Львам на 2027 год Частые вопросы (FAQ) Юпитер гостит во Льве раз в 12 лет, а 2 августа в знаке случится полное солнечное затмение, одно из самых долгих в веке. Life.ru рассказывает, что ждёт Львов в 2027 году Огненной Козы: любовь, деньги, месяцы и цвета для новогодней ночи! Гороскоп Лев 2027: что ждёт женщин и мужчин в год Козы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Гороскоп Лев 2027 сулит знаку зодиака год, который выпадает раз в 12 лет. Юпитер находится во Льве с лета 2026 года и останется там до 26 июля 2027-го, а планету удачи астрологи считают главным союзником любого знака. Рождённых с 23 июля по 22 августа ждёт ещё и полное солнечное затмение 2 августа в их знаке, а с 6 февраля в свои права вступит Красная Огненная Коза. Что звёзды обещали Львам в 2026 году, мы уже рассказывали, а теперь разбираемся, каким окажется следующий год.

Каким будет 2027 год для Льва: главное

Гороскоп Лев 2027: каким будет год для знака. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Если коротко, год делится на две части. До 26 июля Юпитер остаётся во Льве, и это время личного успеха: представителей знака замечают, им проще заявить о себе и начать большое дело. Кульминация придётся на конец июля и август, когда в знак Льва входит Венера и происходит солнечное затмение. После 26 июля планета удачи переходит в Деву, и фокус смещается на доходы. Оценки в таблице ниже составлены по условной шкале развлекательного прогноза.

Коротко о 2027 годе Сфера Оценка 1–5 Пояснение Самореализация 5 Юпитер в знаке до 26 июля Любовь 4 Пик в конце июля и в августе Деньги 4 Рост доходов после 26 июля Работа 4 Сильная весна, медленный старт года Силы и настроение 3 Январь — март требуют терпения

Юпитер во Льве и затмение 2 августа: ключевые даты 2027 года

Юпитер во Льве и затмение 2 августа 2027 года. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Юпитер в знаке гостит примерно раз в 12 лет, и для Львов это время, когда двери открываются легче обычного. Второе главное событие года — полное солнечное затмение 2 августа в знаке Льва. Астрологи связывают затмения с поворотными моментами, а это затмение станет одним из самых долгих в XXI веке: в центре полосы полная фаза продлится больше шести минут. Смотреть на него без специальных защитных фильтров нельзя.

С 10 января по 1 апреля Марс ретрограден

6 февраля начинается год Козы, в этот день кольцеобразное затмение в Водолее

С 21 февраля по 14 мая Марс находится во Льве

26 июля Юпитер переходит в Деву, во второй дом Львов

С 27 июля по 20 августа Венера во Льве

2 августа полное солнечное затмение во Льве

17 августа лунное затмение на оси Лев — Водолей

Весь год Сатурн и Нептун остаются в Овне, а Уран в Близнецах

Лев в год Красной Огненной Козы

Лев в год Красной Огненной Козы по году рождения. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

По китайскому календарю 2027 год начнётся 6 февраля и пройдёт под знаком Красной Огненной Козы. Её иногда называют Овцой, потому что в китайском языке это одно животное. Коза связана с мягкостью, творчеством и заботой о близких, а Огонь добавляет ей решительности. Львам повезло: это их родная стихия. К тому же Львы рождаются летом, поэтому их восточный знак всегда совпадает с годом рождения. Подробнее о символе года и о том, как его встречать.

Лев + год рождения Восточный знак Годы рождения Тема 2027 года для Льва Крыса 1960, 1972, 1984, 1996, 2008 Осторожность в договорах Бык 1961, 1973, 1985, 1997, 2009 Год терпения Тигр 1962, 1974, 1986, 1998, 2010 Смелые проекты весной Кролик 1963, 1975, 1987, 1999, 2011 Гармоничный год Дракон 1964, 1976, 1988, 2000, 2012 Яркий старт Змея 1965, 1977, 1989, 2001, 2013 Учёба и новые знания Лошадь 1966, 1978, 1990, 2002, 2014 Удачные знакомства Коза 1967, 1979, 1991, 2003, 2015 Свой год, перезагрузка Обезьяна 1968, 1980, 1992, 2004, 2016 Поездки и идеи Петух 1969, 1981, 1993, 2005, 2017 Порядок в делах Собака 1970, 1982, 1994, 2006, 2018 Мир с начальством Свинья 1971, 1983, 1995, 2007, 2019 Тепло в семье

Три сочетания заслуживают особого разговора. Львы, рождённые в год Козы, встречают собственный год, а по китайской традиции он считается непростым: советуют носить красное и не спешить с переменами. Для Львов 1967 года символ особенно важен, ведь они родились в год Огненной Козы и замыкают 60-летний цикл. Львам-Крысам стоит внимательнее читать договоры: Крыса и Коза — неудобная пара. Львы-Драконы, прежде всего Огненные 1976 года, получат яркий старт, если сумеют не спорить с начальством.

Гороскоп на 2027 год Лев-женщина

Гороскоп Лев-женщина на 2027 год Козы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Что ждёт Львицу в 2027 году? Прежде всего признание. До конца июля она будет в центре внимания: на работе её идеи наконец услышат, а в компании друзей она станет той, вокруг кого всё крутится. Год подходит для смены имиджа, учёбы и публичных проектов, от выступлений до собственного небольшого дела. Первые три месяца лучше посвятить подготовке: при ретроградном Марсе резкие шаги могут обернуться лишними хлопотами и задержками.

Огненная Коза добавит Львице мягкости, и это пойдёт ей на пользу. Год Козы ценит заботу и уют, поэтому много радости принесут дом, семья и встречи с близкими. Ближе к дню рождения многие представительницы знака почувствуют прилив сил, вдохновения и желания перемен. А после 26 июля разумнее переключиться с громких планов на спокойную работу над доходами. Удача в этом году любит тех, кто доводит начатое до конца, так что за десять дел сразу лучше не браться.

Гороскоп на 2027 год Лев-мужчина

Гороскоп Лев-мужчина на 2027 год Огненной Козы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Для мужчин, рождённых под знаком Льва, 2027 год станет проверкой лидерских качеств. Юпитер поможет занять заметное место, возглавить проект или открыть своё дело. Но характер года задаёт Коза, а не Лев. Китайцы называют её иероглифом, который означает и козу, и овцу, и этот образ хорошо описывает задачу года: быть твёрдым в целях и мягким в средствах. Пока Марс с февраля по май находится во Льве, энергию лучше направить в спорт и работу, а не в споры.

Любовь и отношения Льва в 2027 году

Любовь и отношения Льва в 2027 году. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В любви год начнётся спокойно. Полнолуние во Льве 22 января подсветит отношения и покажет, чего в них не хватает, а затмение 6 февраля в Водолее придётся на сектор партнёрства. Для пар это время честных разговоров о будущем, для одиноких — хороший повод пересмотреть свои ожидания от отношений. Ретроградный Марс до 1 апреля советует не форсировать события: ссоры на эмоциях в этот период легко разгораются и долго не забываются.

Главный романтический сезон наступит в конце июля и продлится весь август. Венера войдёт в знак Льва сразу после ухода Юпитера, и обаяние представителей знака станет просто неотразимым. Удачными получатся свидания, где можно блеснуть юмором, характером и хорошим вкусом. Тем, кто думал о свадьбе ещё в 2026-м, стоит присмотреться к этому периоду. Только дни вокруг затмения 2 августа для важных событий лучше не выбирать: астрологи традиционно советуют их пропустить.

Лунное затмение 17 августа снова вернёт к теме партнёрства: одни пары выйдут на новый уровень, другие поймут, что идут разными дорогами. Осенью, когда Юпитер уйдёт в Деву, чувства станут спокойнее, а отношениям понадобится практическая основа: общий бюджет, планы на жильё, совместные поездки. Год Козы благоволит семье, поэтому хозяйственные хлопоты скорее сблизят, чем рассорят. А кому из знаков зодиака повезёт в любви в 2027 году Огненной Козы, Life.ru рассказал в сводном гороскопе.

Деньги и работа Льва в 2027 году: коротко о главном

Деньги и работа Льва в 2027 году Козы. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

В работе год стартует медленно: до апреля ретроградный Марс может задерживать оплату и сдвигать сроки. Зато весна и начало лета подходят для поиска новой должности, собеседований и разговора с руководством о повышении. Юпитер в знаке помогает Львам выгодно и ярко себя показать, поэтому авторы прогноза по работе на 2027 год для всех знаков советуют держать под рукой яркий и понятный пример своих прошлых успехов.

С деньгами интереснее после середины года. После 26 июля Юпитер переходит во второй дом Львов, который отвечает за доходы, и заработок может расти за счёт новых проектов. Лето астрологи считают удачным временем для крупных покупок, а вот в дни затмения 2 августа с денежными решениями лучше подождать. Осенью Львам будет проще навести порядок в расходах и понять, что приносит прибыль, а что только отнимает силы. Как Огненная Коза распорядится деньгами всех знаков зодиака, разобрано отдельно.

Гороскоп Льва на 2027 год по месяцам

Гороскоп Льва на 2027 год по месяцам. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Декабрь 2026 года станет мостиком между двумя годами. Юпитер уже полгода во Льве, и многие представители знака успели почувствовать его поддержку: новые знакомства, интересные предложения, больше внимания к себе и своим идеям. Конец года хорошо подходит для того, чтобы спокойно подвести итоги и записать планы на следующий. Всё, что задумано в декабре, получит шанс на развитие весной и летом, пока Юпитер ещё на стороне Львов.

Январь начнётся с вынужденной паузы. С 10 января Марс разворачивается в ретроградное движение, и привычный темп замедлится. Это время спокойно пересматривать желания, доделывать старые дела и не торопиться с новыми договорами. 22 января полнолуние во Льве покажет, какие отношения и проекты действительно важны, а какие держатся по инерции. Новогодние каникулы лучше провести дома, рядом с близкими, выспаться и набраться сил перед весной, а не бросаться сразу в работу.

Февраль принесёт смену символа года: 6 февраля начинается год Красной Огненной Козы. В тот же день произойдёт кольцеобразное солнечное затмение в Водолее, на оси партнёрства Львов, и вопрос «с кем идти дальше» станет особенно острым. С 21 февраля Марс возвращается во Льва, энергии прибавится, но ретроградное движение ещё продолжается. Поэтому силы лучше направить на подготовку, обучение и черновую работу, а громкие старты отложить до апреля, когда Марс развернётся вперёд.

Гороскоп Льва на 2027 год по месяцам Месяц Юпитер Событие или фон Совет Январь Во Льве С 10-го Марс ретрограден Пересмотрите планы Февраль Во Льве Начало года Козы Не спешите стартовать Март Во Льве Марс в знаке, ретроград Доделывайте старое Апрель Во Льве 1-го Марс идёт вперёд Запускайте отложенное Май Во Льве До 14-го Марс во Льве Действуйте смело Июнь Во Льве С 10-го Меркурий ретрограден Перепроверяйте документы Июль Во Льве до 26 июля 26-го Юпитер уходит в Деву Заявите о себе Август В Деве Затмения 2 и 17-го, Венера во Льве Любите, но не рубите сплеча Сентябрь В Деве Рост доходов Наведите порядок в бюджете Октябрь В Деве С 7 по 28 октября Меркурий ретрограден Не подписывайте в спешке Ноябрь В Деве Спокойный фон Учитесь новому Декабрь В Деве Итоги года Планируйте 2028-й

Таро-прогноз на 2027 год для Льва

Таро-прогноз и карта года для Льва на 2027 год. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

По традиции таро у каждого знака зодиака есть своя карта, и у Льва это «Сила». Её и можно считать картой года: она говорит о спокойной уверенности, которая укрощает обстоятельства без крика. В 2027-м этот образ особенно уместен, ведь Огненная Коза не любит напора. Ещё три карты символически описывают три этапа года. Мы выбрали их как образы для размышлений, а не как результат гадания, поэтому относиться к ним стоит с лёгкой улыбкой.

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В чём встречать 2027 год Львам

В чём встречать 2027 год Козы Львам. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Главный цвет года Огненной Козы — красный во всех оттенках, от алого до винного. Львам он подходит как никому, и огненный знак может смело выбирать рубиновые и золотые тона. Женщинам стоит выбрать платье с мягким блеском, мужчинам — пиджак с золотистыми пуговицами или аксессуары из жёлтого металла. Одной яркой детали будет достаточно, ведь Коза ценит вкус. А какие цвета и образы подойдут в новогоднюю ночь остальным знакам, Life.ru уже разобрал.

Советы астрологов Львам на 2027 год

Советы Львам на 2027 год по гороскопу. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Год Юпитера в знаке легко потратить на эффектные жесты, а можно превратить в прочный фундамент на несколько лет вперёд. Всё зависит от того, как распорядиться удачей. Мы собрали главные ориентиры, которые подсказывает расклад планет на 2027 год. Относитесь к ним как к подсказкам для тех, кто любит сверяться со звёздами, а не как к гарантии успеха. Решения всё равно остаются за вами, но знать заранее о сложных периодах всегда полезно.

До 26 июля заявляйте о себе: просите повышения, запускайте проекты, выходите на сцену

В январе и феврале не торопитесь, ретроградный Марс любит переделки

Не назначайте важных событий на дни затмений 2 и 17 августа

Осенью переключайтесь на доходы и порядок в бюджете

Частые вопросы (FAQ)

Главные вопросы о гороскопе Льва на 2027 год. ИИ-иллюстрация: создано редакцией Life.ru с использованием ChatGPT (OpenAI)

Гороскоп на 2027 год для Львов вызывает много вопросов, особенно когда речь заходит о Юпитере, затмениях и восточном символе года. Мы собрали пять самых частых и ответили на них максимально коротко. Ответы основаны на астрологическом календаре 2027 года и китайской традиции. Как и весь материал, они носят развлекательный характер и не заменяют консультаций со специалистами, если речь идёт о здоровье, деньгах или важных жизненных решениях.

Что ждёт Льва в 2027 году? До 26 июля — личный успех, после — рост доходов. Пик придётся на конец июля и август.

До 26 июля — личный успех, после — рост доходов. Пик придётся на конец июля и август. До какого числа Юпитер во Льве? До 26 июля 2027 года, затем планета уйдёт в Деву, во второй дом Львов.

До 26 июля 2027 года, затем планета уйдёт в Деву, во второй дом Львов. Что значит затмение 2 августа 2027 года для Львов? Астрологи считают его точкой перезагрузки и поводом к переменам. Смотреть на затмение можно только через защитные фильтры.

Астрологи считают его точкой перезагрузки и поводом к переменам. Смотреть на затмение можно только через защитные фильтры. Подходит ли год Козы Львам? Да, стихия Огня Львам родная. Но Коза ценит мягкость, и дипломатия принесёт больше, чем напор.

Да, стихия Огня Львам родная. Но Коза ценит мягкость, и дипломатия принесёт больше, чем напор. В чём встречать 2027 год Львам? В красном, рубиновом и золотом, с одной яркой деталью.

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Авторы Сергей Трофимов